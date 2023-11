La denuncia de La Joaqui tras un fuerte rumor: "Hace 6 meses que vengo tolerando y haciendo la vista gorda"

Ante el revuelo que se generó por esa noticia fake, la jurado de Got Talent Argentina reaccionó con un contundente descargo. "Gente, con todo respeto, tienen que fijarse la información que difunden. Hicieron tendencia en Twitter a una cuenta fantasma. Ni siquiera se toman el trabajo de buscar mis redes reales", expresó.

joaqui.jpg

La Joaqui aclaró que no tiene intenciones de radicarse en el exterior. "Yo jamás dejaría mi país. Amo mi tierra. Algunos con tal de bardear, se suben a cualquier bondi", remarcó.

La cantante mencionó que no es la primera vez que es víctima de una fake news: "Llevo más de 6 meses tolerando amarillismo y falsas noticias difundidas por personas que quieren hacerme mal y me guardo todo para mi. Hago la vista gorda pero esta gente no se cansa".

La figura de Telefe deslizó que hay una campaña para intentar perjudicarla. "Cuando alguien ya no tiene el alcance de manejarte a vos, va a buscar la manera de manejar cómo te ve el resto. Dejen de alimentar mentiras. Violencia es mentir. El que elija no seguirme, que sea por mi y mis acciones no por las que otros viralizan para tener 5 minutos de tendencia a costa de ensuciarme a mí", cerró.

La Joaqui habló a fondo de sus problemas de salud mental: "Tuve un ataque de pánico social muy grave"

La Joaqui estuvo este domingo en Almorzando con Juana (El Trece) y habló a corazón abierto del "ataque de pánico social" que sufrió y que todavía no pudo superar.

La cantante de RKT resaltó en el ciclo conducido por la nieta de Mirtha Legrand: “Me estoy reestableciendo”. “Toda la vida conflictuada pensando ‘qué van a decir, ‘qué miedo’ y tuve un montón de situaciones muy mediáticas negativas de amarillismo, con las que no supe lidiar”, afirmó.

“Estuve mucho tiempo muy mal, porque tuve un ataque de pánico social muy grave y no me lo pude sacar”, reveló. “Yo decía, ‘loco, cómo puede ser que a cualquier lugar a donde voy trato de ser copada, ser buena, ser educada y de saludar a todo el mundo’ y salen un rato en un canal a decir que yo no quise tocar en su evento porque no me dieron champagne y yo no tomo ni alcohol”, dijo sobre la fama.

“Es violento, porque primero me estás atacando a mí como alcohólica manija, que no soy, y la gente le va a creer”, opinó y se preguntó: “¿A quién le van a creer, al egresado del colegio privado o a la cantante de RKT?”.

Ahí, el actor Juan Gil Navarro, que estaba en la mesa, expresó que la gente le va a creer a ella. La artista manifestó: “No me van a creer”. Y agregó: “Bueno, tal vez si me defiendo”.