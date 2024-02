La desesperante situación de Yésica Frías, la ex de Exequiel Palacios: "A nada de que me desalojen"

Lo cierto es que en medio de la pelea legal con el futbolista instalado en Alemania, Frías contó detalles de su situación actual a casi un año de haberse encontrado con una mujer en la casa que compartía con Palacios en Europa, lo que detonó el pedido de divorcio.

Yésica Frías - Me están por desalojar - captura Socios del espectáculo.jpg

De acuerdo a las declaraciones de Yésica, Exequiel todavía no quiso firmar el divorcio y afirmó desconocer el motivo. Al mismo tiempo, aseguró que los problemas que tuvo con la familia de su ex influyeron en gran medida. Al punto tal que luego de que ella perdió su embarazo de ocho semanas, optó por desaparecer de su vida, por lo que quedó sola en medio del dolor por las pérdidas y con varias cuentas por pagar.

Así, una de las deudas que debió afrontar Frías fue el pago de un departamento que habían comprado juntos. Pero, según Yésica, cuando ella perdió el embarazo, Palacios dejó de pagarlo. "Yo estoy viviendo en un departamento, que él no quiso terminar de pagar. En el cual estoy a nada de que me desalojen, pero es algo que estoy hablando".

"El no lo quiso terminar de pagar porque dice 'yo no sé si me va a quedar a mi'", concluyó Yésica Frías sobre los motivos por los que su ex pareja se desentendió de la responsabilidad que había adquirido tiempo atrás.

La supuesta amante de Exequiel Palacios reveló cómo fue su explosivo encuentro con la esposa del jugador

Por primera vez se conoció el testimonio de Rocío Hrabar, la supuesta amante de Exequiel Palacios, quien fue apuntada por Yésica Frías, ex mujer del futbolista, como la tercera en discordia en la relación.

Frías contó que, recientemente separada del deportista, una vez se hizo presente en la casa de Palacios en Alemania y se encontró con una mujer desayunando.

Ella es Rocío Hrabar, quien explicó en una nota con Matías Vázquez para el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, que no tuvo una relación sentimental con el futbolista de la Scaloneta.

rocio hrabar exequiel palacios.jpg

"Yo estaba tomando mate, desayunando tranquila (en la casa de Palacios). Empiezan a tocar timbre, entonces yo lo llamo (a Exequiel) y le digo '¿vos esperás a alguien?' y me dice 'no, no espero a nadie'. Entonces como me dice no espero a nadie, miro por el portón y estaba cerrado. Entonces me senté a tomar mate, no me hice mucho problema", comentó la modelo que vive en México sobre ese episodio puntual que contó la ex del futbolista.

Y amplió sobre lo que pasó: "Ella (Frías) entró por el ventanal y agarra y me dice: '¿Vos quién sos?'. 'Yo soy una amiga de Exequiel ¿y vos? Me dice, 'ah yo soy la mujer'".

Al instante, le pidió que junte sus cosas y se retire de la casa, algo que ella accedió sin problemas y que no sabía dónde se encontraba porque la casa estaba ubicada en un campo. Y además sostuvo que ella le sacó una foto de atrás.

Hrabar sostuvo que no fue la amante de Palacios y que tuvieron una relación de amistad. "Me están utilizando como chivo expiatorio. Meterme a mí en el medio tal vez le debe servir para hacer más grande el divorcio. Yo no tengo nada que ver", apuntó contra la versión que contó la ex del mediocampista.