La desgarradora carta de Nazarena Vélez a 13 años de la muerte de su hermana Jazmín: "Quiero que..."

"13 años sin Jazmín. Hermana mía: Es medio border escribirte por Instagram pero teniendo en cuenta que amabas las redes sociales algo de lógica tiene...", comenzó su emotivo mensaje.

nazarena velez jazmin 2.jpg

"Quiero que sepas que Bianca (la hija de Jazmín) es un ser elevado. Hermosa, amorosa y empática. Dulce y respetuosa. Tan leonina! Como vos y yo. Mamá y Papá están siempre con ella. La acompañan desde y para siempre", indicó Nazarena.

Y siguió: "Seguramente, si ella lo sigue deseando, después que termine el secundario se viene a vivir a casa. Acá se te extraña todos los días... pero ahora intentamos recordarte con una sonrisa (no siempre pasa)".

"Te amo preciosa. Luz para tu alma hermanita mía. Descansa en paz Jaz. 9-4-2010", cerró la actriz con mucho dolor.

nazarena velez jazmin.jpg

El duro descargo de Nazarena Vélez luego de ser involucrada en la relación de Jey Mammon y Lucas Benvenuto

El escándalo de Jey Mammon sigue sumando capítulos, y por estas horas se sumó el nombre de Nazarena Vélez a la causa que involucra al conductor con Lucas Benvenuto, luego de que en Socios del espectáculo, El Trece, aseguren que la angelita estaba al tanto de la relación que el músico tenía con quien en ese entonces era menor de edad.

Tras estas especulaciones, Nazarena utilizó sus redes sociales para realizar su descargo, y fue muy dura con quien ha sido su amigo tantos años.

"Quiero hablar del tema Jey Mammon. Necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema, es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo, que ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Es muy frustrante, shockeante, paralizante. Como madre y abuela, saber que muchas veces dejé cerca a mis hijos de Jey, me paraliza", comenzó la mamá de Barbie.

"Creo cada palabra de Lucas, creo que debe haber más Lucas que por vergüenza o dolor no se anima a denunciar. El que lo hace una vez, lo hace varias veces. No puedo creer que la Justicia se lave las manos. Algo hay que hacer con las leyes, a las criaturas hay que protegerlas de por vida. La basura que hace una cosa así, tiene que pagar de por vida", aseguró.

"Es muy frustrante entrarme de un delito así y que esa persona no esté presa. Quiero aclarar que yo nunca lo conocí a Lucas, seguramente él me habrá hecho referencia a Lucas, como a otras personas con las que salía, lo que nunca dijo es que era menor de edad. Él se cuidaba mucho para que no lo vean se ve con un menor de edad. Jamás imaginé que era un abusador, sino no le hubiese abierto las puertas de mi casa para que se relacione con mis hijos", añadió.

"Deseo con mi alma que se haga Justicia por Lucas y por todos los Lucas que fueron abusados. Con los chicos no, no te podés meter con un ser indefenso y si te metés lo tenés que pagar. Con los chicos, no", cerró indignada.