Nazarena Vélez reveló por qué le soltó la mano a Jey Mammon: "Me siento decepcionada y..."

“Para mí es una situación muy difícil y es muy doloroso. Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo”, añadió.

Y cerró, con dolor: “Yo, claramente le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso infantil que es imperdonable. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un soret…, y en estos temas soy un soret... Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona”.

El duro mensaje de Lucas Benvenuto tras el viaje de Jey Mammon a España

En las últimas horas, Lucas Benvenuto publicó una foto y un mensaje que sus seguidores interpretaron como una picante reacción a la decisión que tomó Jey Mammon de dejar la Argentina e irse a España.

“Sonríe bonito, que se necesita mucha locura para aguantar tanta mierda”, arrojó el joven en el posteo donde recibió cientos de comentarios de apoyo.

Mientras Jey permanece en Madrid para “relajar la cabeza y descansar un poco”, se conocieron nuevas declaraciones del animador en una nota con Ulises Jaitt.

En este nuevo mano a mano, Jey nuevamente se refiere al caso por el cual se le acusa, e intenta demostrar su inocencia.

Entre los fragmentos de esta charla, Mammon aseguró que tiene pruebas irrefutables para desarticular las acusaciones de Benvenuto: “Yo tengo la manera de demostrar que lo conozco a él con sus 16 años”, remarcó.