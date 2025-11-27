Pepe Ochoa dio detalles del momento dramático que le toca vivir: "Todo gris"

Pepe Ochoa sorprendió así con sus sinceras palabras sobre el complicado momento emocional que vivió en cuanto a su trabajo, donde suele destacarse con sus informaciones y aportes tanto en el ciclo de streaming como en LAM (América TV).

Sin embargo, con total sinceridad, optó por hacer público lo que estaba sintiendo y la angustia que estaba viviendo.

Embed

La sincera charla que tuvo Yanina Latorre con Pepe Ochoa: qué consejo le dio

Yanina Latorre repasó al aire en SQP (América Tv) el testimonio de Pepe Ochoa contando el momento de angustia que pasaba a nivel personal y remarcó desde su experiencia en los medios que le está sucediendo a su compañero de LAM.

"Lo que le está pasando es que hay momentos que nos saturamos todos, a veces es para arriba y a veces para abajo. Pepe tiene mucha hambre de laburar, es muy laburador, tiene muy buenas ideas y va a atrás de la data y la noticia. Creo que un momento me dijo: ‘la estoy pasando mal porque no tengo primicias’", explicó la conductora.

Ahí, Yanina, que dejará LAM a fin de año tras una década en el exitoso ciclo de espectáculos, contó cuál fue el consejo que le dio al notarlo tan mal por esa cuestión laboral: "Le digo: ‘mirá, yo hace diez años que hago esto del panelismo y no siempre tengo buena data, cuando no la tengo se opina de los temas del día’".

"No todos los días tenés una primicia o un enigmático, a veces corres ese riesgo. Él empezó a sentir que si no tiene nada nuevo no llama la atención. Él dice que no se siente del medio y quiere irse. No todos los días uno puede tener veinte mil primicias", continuó explicando la conductora.

"Hoy iba a tomar un café con Ángel (de Brito) como amigo. Yo le dije a Pepe que no deje todo, este laburo tiene esos vaivenes. Para mí está muy presionado, está todos el día buscando una noticia y medir. Le dije que la televisión es un trabajo muy ingrato", finalizó Latorre sobre el difícil momento anímico que vive Pepe Ochoa.