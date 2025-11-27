Pepe Ochoa dio detalles del momento dramático que le toca vivir: "Todo gris"

Pepe Ochoa abrió su corazón como nunca al aire para contar el drama que está atravesando a nivel personal y que lo hizo replantearse seriamente dejar sus trabajos.
El panelista Pepe Ochoa abrió su corazón y contó el difícil momento que vive por el que se planteó seriamente abandonar sus trabajos.
El panelista explicó en El ejército de la mañana (Bondi Live) que no estaba pasando por uno de sus mejores momentos y que se había levando sin ganas de ir a su trabajo.
“Me estoy dando cuenta que muchas de las decisiones que fui tomando que no sé si las quiero en lo laboral”, contó a flor de piel Pepe Ochoa en el streaming.
Y explicó al respecto del momento que vivió que lo hizo dudar en dar un drástico giro a futuro: "La semana pasada quería reununciar a todo literalmente, iba a renunciar a Bondi y a LAM. Bueno me pasó, me nublé un poco, veía todo gris, me levanté sin ganas de venir acá".
Pepe Ochoa sorprendió así con sus sinceras palabras sobre el complicado momento emocional que vivió en cuanto a su trabajo, donde suele destacarse con sus informaciones y aportes tanto en el ciclo de streaming como en LAM (América TV).
Sin embargo, con total sinceridad, optó por hacer público lo que estaba sintiendo y la angustia que estaba viviendo.
Yanina Latorre repasó al aire en SQP (América Tv) el testimonio de Pepe Ochoa contando el momento de angustia que pasaba a nivel personal y remarcó desde su experiencia en los medios que le está sucediendo a su compañero de LAM.
"Lo que le está pasando es que hay momentos que nos saturamos todos, a veces es para arriba y a veces para abajo. Pepe tiene mucha hambre de laburar, es muy laburador, tiene muy buenas ideas y va a atrás de la data y la noticia. Creo que un momento me dijo: ‘la estoy pasando mal porque no tengo primicias’", explicó la conductora.
Ahí, Yanina, que dejará LAM a fin de año tras una década en el exitoso ciclo de espectáculos, contó cuál fue el consejo que le dio al notarlo tan mal por esa cuestión laboral: "Le digo: ‘mirá, yo hace diez años que hago esto del panelismo y no siempre tengo buena data, cuando no la tengo se opina de los temas del día’".
"No todos los días tenés una primicia o un enigmático, a veces corres ese riesgo. Él empezó a sentir que si no tiene nada nuevo no llama la atención. Él dice que no se siente del medio y quiere irse. No todos los días uno puede tener veinte mil primicias", continuó explicando la conductora.
"Hoy iba a tomar un café con Ángel (de Brito) como amigo. Yo le dije a Pepe que no deje todo, este laburo tiene esos vaivenes. Para mí está muy presionado, está todos el día buscando una noticia y medir. Le dije que la televisión es un trabajo muy ingrato", finalizó Latorre sobre el difícil momento anímico que vive Pepe Ochoa.