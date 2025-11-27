Moria Casán quedó descolocada con el pacto de relación abierta que Julieta Poggio tiene con su novio

“Yo prefiero no informar. No me gustan las mentiras, así que si quiero saber de un caso puntual pregunto. Prefiero siempre la verdad, la sinceridad, pero elijo no saber. ¿Para qué? Hay gente a la que le morbosea, pero a mí no. Ojos que no ven… ¡Yo tampoco cuento lo mío!”, argumentó entonces la modelo y bailarina frente a lo cual Casán reflexionó: "Tu morbo está en no saber”.

“Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos, pero yo a mi novio lo elijo primero para todo”, aseguró entonces Juli Poggio, mientras que disparó: “todos son cornudos y se cagan”, momento en el que La One concluyó admitiendo que “la infidelidad siempre aparece, es verdad”.

Julieta Poggio en La mañana con Moria - No quiero saber nada de lo que hace por fuera mi novio - captura

Cómo celebraron su primer aniversario oficial Julieta Poggio y Fabrizio Maida

A pocos días de cumplirse el primer aniversario desde que Julieta Poggio y Fabrizio Maida blanquearon su romance —algo que hicieron a comienzos de agosto de 2024, cuando compartieron desde Bariloche una producción fotográfica que confirmó lo que muchos sospechaban—, la pareja decidió adelantar el festejo y celebrarlo a fines de julio pasado.

Fiel a su estilo y al vínculo cercano que mantiene con su enorme comunidad digital, la ex participante de Gran Hermano compartió en Instagram, donde supera los tres millones de seguidores, un tierno mensaje dedicado a su pareja.

Julieta Poggio y Fabrizio Maida - primer aniversario

La publicación llegó acompañada por un álbum de imágenes cuidadosamente curado, que permitió asomarse al íntimo festejo rodeado de seres queridos. Allí, Juli expresó: “Un año de novia con mi mejor amigo”, una frase que dejó a la vista el gran momento sentimental que atraviesa desde que está con Maida, tras el vínculo fallido con Marcos Ginocchio apenas concluyó el reality de Telefe que cambió para siempre la vida de ambos.

Convertida en una figura destacada del mundo influencer y con una carrera de modelo ya instalada, Poggio mostró detalles del encuentro, marcado por un clima romántico y glamoroso. La ambientación tuvo un rol clave: un corazón iluminado funcionó como marco del brindis, una torta de dos pisos decorada con moños y el número uno se convirtió en protagonista, y globos negros y plateados completaron la escena pensada para destacar la fecha.

Julieta Poggio y Fabrizio Maida (2)

Las fotos de la pareja, sonrientes y radiantes, se reprodujeron rápidamente en redes. En ellas se pudo ver a los dos luciendo outfits brillantes, disfrutando de la noche entre amigos, música y baile, en un evento organizado en una locación exclusiva con piscina y una producción visual armada al detalle.

Como era de esperarse, una de las postales más comentadas fue la que los muestra sellando la celebración con un beso frente a la imponente torta. No se trató de una boda, pero sí de un gesto simbólico que dejó en claro que Julieta Poggio y Fabrizio Maida atraviesan un primer año de relación marcado por la complicidad, el cariño y un estilo que ya se volvió propio.