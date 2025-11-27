Moria Casán quedó descolocada con el pacto de relación abierta que Julieta Poggio tiene con su novio

La ex Gran Hermano Julieta Poggio logró sorprender por completo a Moria Casán al hablar de la relación abierta que mantiene con Fabrizio Maida, el modelo con el que está de novia desde hace dos años pero ambos tienen acordados ciertos permisos.
“Estamos hace dos años. Creo que los límites en una pareja abierta se ponen según lo que va pasando. Como es la primera experiencia de los dos, primero no sabíamos bien qué íbamos a hacer. Después uno va sentando las bases. Por ejemplo, con conocidos míos no, si es algo que lastima no… Hay que poner los límites”, detalló Juli en su visita a La mañana con Moria (El Trece).
Si bien la modelo confió que con Maida se conocen desde los 15 años, época en la "chapaban y nada más", reveló que cuando se reencontraron fueron "mejores amigos mucho tiempo". "Él estaba con una chica y yo con un chico y nos contábamos todo. Éramos como amigos con derechos”, sumó pícara.
Fue allí que en el momento en que Poggio reconoció que prefiere no saber con quién mantiene intimidad ocasional su novio, Moria Casán no pudo evitar sorprenderse y preguntó picante y directa: “¿Pero entonces dónde está lo abierto? Cada uno hace una cosa por su lado y no se cuentan. Es algo cómodo para vos”.
“Yo prefiero no informar. No me gustan las mentiras, así que si quiero saber de un caso puntual pregunto. Prefiero siempre la verdad, la sinceridad, pero elijo no saber. ¿Para qué? Hay gente a la que le morbosea, pero a mí no. Ojos que no ven… ¡Yo tampoco cuento lo mío!”, argumentó entonces la modelo y bailarina frente a lo cual Casán reflexionó: "Tu morbo está en no saber”.
“Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos, pero yo a mi novio lo elijo primero para todo”, aseguró entonces Juli Poggio, mientras que disparó: “todos son cornudos y se cagan”, momento en el que La One concluyó admitiendo que “la infidelidad siempre aparece, es verdad”.
A pocos días de cumplirse el primer aniversario desde que Julieta Poggio y Fabrizio Maida blanquearon su romance —algo que hicieron a comienzos de agosto de 2024, cuando compartieron desde Bariloche una producción fotográfica que confirmó lo que muchos sospechaban—, la pareja decidió adelantar el festejo y celebrarlo a fines de julio pasado.
Fiel a su estilo y al vínculo cercano que mantiene con su enorme comunidad digital, la ex participante de Gran Hermano compartió en Instagram, donde supera los tres millones de seguidores, un tierno mensaje dedicado a su pareja.
La publicación llegó acompañada por un álbum de imágenes cuidadosamente curado, que permitió asomarse al íntimo festejo rodeado de seres queridos. Allí, Juli expresó: “Un año de novia con mi mejor amigo”, una frase que dejó a la vista el gran momento sentimental que atraviesa desde que está con Maida, tras el vínculo fallido con Marcos Ginocchio apenas concluyó el reality de Telefe que cambió para siempre la vida de ambos.
Convertida en una figura destacada del mundo influencer y con una carrera de modelo ya instalada, Poggio mostró detalles del encuentro, marcado por un clima romántico y glamoroso. La ambientación tuvo un rol clave: un corazón iluminado funcionó como marco del brindis, una torta de dos pisos decorada con moños y el número uno se convirtió en protagonista, y globos negros y plateados completaron la escena pensada para destacar la fecha.
Las fotos de la pareja, sonrientes y radiantes, se reprodujeron rápidamente en redes. En ellas se pudo ver a los dos luciendo outfits brillantes, disfrutando de la noche entre amigos, música y baile, en un evento organizado en una locación exclusiva con piscina y una producción visual armada al detalle.
Como era de esperarse, una de las postales más comentadas fue la que los muestra sellando la celebración con un beso frente a la imponente torta. No se trató de una boda, pero sí de un gesto simbólico que dejó en claro que Julieta Poggio y Fabrizio Maida atraviesan un primer año de relación marcado por la complicidad, el cariño y un estilo que ya se volvió propio.