Jésica Cirio dio detalles de los problemas de salud que enfrenta: "Todo me afectó"

Y agregó sobre ese cuadro: "Te preocupa como todo pero trato de estar atenta a mi salud y esto de resguardarme porque más allá de que yo entreno, como sano, soy una persona súper sana en general, pueden pasar estas cosas y por eso es protegerme y estar atenta a mi salud en general".

"Todo me afectó, fue un año muy difícil, pero me considero una persona bastante fuerte y trato de tener atención en mi vida, mi cuerpo y salud y ponerle toda la garra a eso y regugiarme en la gente que quiero, de a poquitito voy mejorando", reconció Jésica sobre cómo las situaciones de su vida privada con sus últimas parejas la afectaron en su salud.

"Miro la cara y la veo muy angustiada y triste, sin el brillo de siempre. ¿Cuánto afecta a la salud de una persona todo lo que pasó ella?", observó el periodista Carlos Salerno tras la nota a la modelo.

La primera foto de Jésica Cirio y su nuevo novio juntos en Uruguay

Desde las redes oficiales del programa Sálvese Quien Pueda (América Tv) mostraron la primera foto juntos de Jésica Cirio y su nuevo novio, Nicolás Trombino.

La modelo y el empresario viajaron a Punta del Este, Uruguay, para asistir al casamiento de unos amigos y pasar así un tiempo juntos en el comienzo del romance.

"Jésica Cirio y su nuevo novio en Punta del Este", describieron sobre la imagen en la que se ve a la pareja almorzando en un restaurante al aire libre en un día a puro sol.

Nicolás Trombino es un empresario de 35 años, padre de un hijo y residente en el barrio porteño de Puerto Madero. Según trascendió, pertenece a una familia vinculada al rubro de la comercialización de alimentos y supermercados.

“Hoy estoy en un momento en el que prefiero preservar mi vida privada, pero estoy muy bien. Hoy lo elegí así, me parece que mi vida va camino a eso, y me siento mejor así, fue un año bastante duro”, reconocía la modelo en charla co el programa A la Tarde con prudencia al ser consultada por su nuevo novio.

Y sobre su ex marido Elías Piccirillo afirmó: "No tengo más nada que hablar con él. Lo que tenía que hablar, lo hablamos en su momento. Es una etapa cerrada".