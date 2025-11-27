Jésica Cirio dio detalles de los problemas de salud que enfrenta: "Todo me afectó"
La modelo Jésica Cirio contó por primera vez los inconvenientes de salud que está atravesando y en qué se refugia para poder salir adelante.
Jésica Cirio pasó por unos últimos años bastantes complicados a nivel emocional primero con su escandalosa separación de Martín Insaurralde, padre de su hija Chloe, y luego soportó la detención de Elías Piccirillo, con quien se había casado en mayo de 2024 y tras ese episodio policial se divorció.
Desde hace un tiempo, la modelo optó por alejarse de la exposición en los medios y llevar adelante una vida perfil bajo en busca de esa paz tan necesaria.
En una entrevista con Desayuno Americano (América TV), Cirio habló por primera vez sobre sus problemas de salud que enfrenta desde hace un tiempo tras un posteo que hizo en redes realizándose unos estudios médicos y comentó qué es lo que tiene y cómo hace para enfrentarlo.
"Tengo arritimias pero es todo consecuencia del estrés y por eso también lo que hoy más pienso en en resguardarme", comentó con valentía la modelo.
Y agregó sobre ese cuadro: "Te preocupa como todo pero trato de estar atenta a mi salud y esto de resguardarme porque más allá de que yo entreno, como sano, soy una persona súper sana en general, pueden pasar estas cosas y por eso es protegerme y estar atenta a mi salud en general".
"Todo me afectó, fue un año muy difícil, pero me considero una persona bastante fuerte y trato de tener atención en mi vida, mi cuerpo y salud y ponerle toda la garra a eso y regugiarme en la gente que quiero, de a poquitito voy mejorando", reconció Jésica sobre cómo las situaciones de su vida privada con sus últimas parejas la afectaron en su salud.
"Miro la cara y la veo muy angustiada y triste, sin el brillo de siempre. ¿Cuánto afecta a la salud de una persona todo lo que pasó ella?", observó el periodista Carlos Salerno tras la nota a la modelo.
La primera foto de Jésica Cirio y su nuevo novio juntos en Uruguay
Desde las redes oficiales del programa Sálvese Quien Pueda (América Tv) mostraron la primera foto juntos de Jésica Cirio y su nuevo novio, Nicolás Trombino.
La modelo y el empresario viajaron a Punta del Este, Uruguay, para asistir al casamiento de unos amigos y pasar así un tiempo juntos en el comienzo del romance.
"Jésica Cirio y su nuevo novio en Punta del Este", describieron sobre la imagen en la que se ve a la pareja almorzando en un restaurante al aire libre en un día a puro sol.
Nicolás Trombino es un empresario de 35 años, padre de un hijo y residente en el barrio porteño de Puerto Madero. Según trascendió, pertenece a una familia vinculada al rubro de la comercialización de alimentos y supermercados.
“Hoy estoy en un momento en el que prefiero preservar mi vida privada, pero estoy muy bien. Hoy lo elegí así, me parece que mi vida va camino a eso, y me siento mejor así, fue un año bastante duro”, reconocía la modelo en charla co el programa A la Tarde con prudencia al ser consultada por su nuevo novio.
Y sobre su ex marido Elías Piccirillo afirmó: "No tengo más nada que hablar con él. Lo que tenía que hablar, lo hablamos en su momento. Es una etapa cerrada".