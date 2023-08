La desgarradora frase de Virginia Gallardo tras la muerte de Mariano Caprarola: "Disfrútenme"

Frente a esta triste noticia, habló Virgina Gallardo en Socios del Espectáculo, quien también tuvo una mala experiencia con el médico mencionado y se enfrentó a él en la justicia. “Lo tomo con humor porque no me queda otra. Yo digo 'que cerca pegan las balas, disfrútenme'. Que lo digo como chiste pero igual me amarga”, comenzó diciendo en cuanto a su salud.