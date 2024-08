La desopilante reacción de Yanina Latorre al ver el retoque estético de Pía Shaw

Embed

Sorprendida, y entre risas, Pía atinó a responder "sos una hija de re mil...", al tiempo que Latorre agregó divertida: "Estás muy bien. ¡Se inyectó la boca! Te quedó bien, rejuvenece".

En tanto, luego la también integrante de A la Barbarossa (Telefe) confirmó que se rellenó los labios y explicó: "Me hice la boca, estoy hablando un poco rari. Me lo hice con anestesia, fue un touch. Estoy hinchada, me pusieron en el reborde del labio".

Pía Shaw

Yanina Latorre estalló contra Alex Caniggia y Furia: "Dejen de llevarlos a los medios"

No es la primera vez que Yanina Latorre y Alex Caniggia protagonizan un cruce, y es que esta vez, la panelista no pudo contener su enojo y decidió hacer un descargo contra el hijo de Mariana Nannis y Furia Scaglione por una actitud que tuvieron en su programa de streaming.

Lo cierto es que en uno de sus últimos programas de Toda (Carajo Tv), Alex y Furia se rieron de un video donde aparecía una persona con problemas de salud mental , y fueron duramente criticados por sus repudiables comentarios.

Embed

“Se estaban riendo de una persona con problemas de salud mental a la que estaban grabando en la calle, pasaban el video y se burlaban. Decí que Melina De Piano tuvo la coherencia de frenarlos", manifestó Yanina Latorre en El Observador 107.9.

Y continuó: “Ella decía que una cosa es el humor y otra la violencia. Es violencia reírse de una persona enferma y pedirle a la gente que la bardee en redes. Por favor, les pido a los productores y a la gente, dejen de llevarlos a los medios, realmente no le suman a nadie".

"Logran visibilización pero no por talento o por algo bueno, sino por el morbo de ver a dos chicos a los que no les cierra la cabeza. Son los bolu... del día y ella, para colmo, fue declarada persona no grata en Uruguay", concluyó.