La dolorosa revelación de Sabrina Rojas a un mes de su separación del Tucu López

Entrevistada por Intrusos (América TV), Sabrina aseguró que con Corbo "no hay nada". Y explicó: "Yo estoy recién separada, aún duelando y no me gusta que me digan cosas que no son. Ezequiel es mi amigo, mi productor. Nos conocemos hace 20 años, le tengo cariño a su ex pareja, nada más".

Asimismo, Sabrina Rojas confesó que aún no logró curar las heridas de su relación con el Tucu por lo que no está lista para pensar en otra historia. "Estoy muy, muy tranquila. Hace un tiempito que no hablamos pero estamos bien, buena onda. No tenemos cotidianeidad, como te decía, estoy duelando porque fue una relación hermosa y me está costando la separación. Esa es la realidad. No es que me siento divina, no no", concluyó sincera.

El inesperado encuentro de Sabrina Rojas y el Tucu López a semanas de su ruptura

Luego de algunas idas y vueltas Sabrina Rojas y el Tucu López decidieron ponerle fina su relación y, tras algunas semanas, anunciaron la ruptura a mediados de diciembre pasado. Sin embargo, ni bien comenzado el 2024, tuvieron un íntimo reencuentro en la ciudad de Carlos Paz.

Actualmente la actriz se encuentra en Córdoba para hacer temporada de verano con la obra Misterio en la Cabaña, y tras una visita de Ulises Bueno al teatro, donde pareció pegar buena onda con ella, el Tucu decidió hacerse presente también.

“Ustedes saben que yo soy sincera y no dibujo nada. Realmente hace dos meses nos separamos, estuvimos sin vernos y antes de venir a Carlos Paz tuvimos una cena porque mis hijos lo aman, no es un novio más de mamá”, contó en móvil con Intrusos (América).

Sabrina Rojas hijos y el Tucu

Acto seguido, habló del encuentro en Carlos Paz y aclaró: “Ahora el Tucu venía para Tucumán, hacía base acá y le 'dije vení a casa'. Es raro que estemos acá, con mis hijos que mueren por verlo y él también, en la misma ciudad y no poder compartirlo. Mis hijos entienden todo y tampoco los quiero confundir. Durmió en el sillón".

Por último, no descartó la posibilidad de una reconciliación luego del verano y confesó que aún siente cosas él. "Estamos con mucho cariño, muchas ganas porque yo la verdad todavía no solté esta cosa definitiva, pero también la distancia hace que si o si estemos separados y yo prefiero transitarlo en esa situación", admitió.