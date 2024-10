La dramática confesión de Maya, exnovia de Liam Payne: "Jugaba con la muerte"

Además de revelar que Liam la obligó a abortar en su propia casa para no llamar la atención de los paparazzi, tras lo cual la abandonó, Maya sorprendió detallando ciertas actitudes alarmantes del británico.

Maya Henry.jpg

“Él siempre jugaba con la muerte y decía ‘bueno, voy a morir, no lo estoy haciendo bien”, contó la modelo estadounidense en un podcast publicado casualmente dos días antes de la trágica muerte del músico.

Asimismo, confió: “Yo siempre pensaba, vale, si él dice estas cosas, voy a tener que ayudarlo porque no voy a poder vivir conmigo misma si algo le pasa”, después de haberle confesado a sus seguidores a través de TikTok lo tormentosa que resultó su relación con Payne, y de haber denunciado públicamente que el cantante la acosaba con llamadas y mensajes, tanto a ella como a su mamá luego de terminar la relación enfermiza que mantenían.

Liam Payne.jpg

La tremenda acusación de una ex novia a Liam Payne un día antes de su muerte

Este miércoles, el ex One Direction Liam Payne murió a los 31 años luego de caer desde el tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en Palermo, donde estaba alojado desde hacía varios días. Y mientras la Justicia investiga qué pudo haber sucedido, salió a la luz la fuerte acusación que su exnovia Maya Henry hizo día atrás contra él.

Según declaró la modelo en una entrevista, apenas unas horas antes del trágico desenlace de Payne, el músico no sólo la obligó a abortar años atrás, sino que debió hacerlo sin la ayuda médica adecuada para evitar que la noticia tomase estado público. Claro que tras ello la pareja se rompió, siendo el músico quien abandonó a la modelo.

Lo cierto es que fue este lunes pasado cuando Henry reveló detalles desgarradores sobre su aborto a través del podcast The Internet Is Dead, en el que promocionaba su reciente novela y contó que en uno de los capítulos de su flamante libro la protagonista vive una situación similar.

Liam Payne y Maya Henri 1.jpg

Asimismo, Maya afirmó que no tenía miedo de una posible denuncia por parte de Payne. “Si me vas a demandar por privacidad sobre algo que en realidad es verdad, no voy a dejar que me impidas usar mi voz... Hay tantas cosas que haces que no son, como, no te importa llevar una vida privada”, disparó firme.

De acuerdo al relato de la modelo, Liam Payne estaba tan pendiente de que su imagen pública no se viera afectada que la convenció de abortar en su casa, sin ayuda alguna, cuando ella tenía 19 años. Y peor aún, una vez hecho el aborto, ni siquiera se quedó a acompañarla dado que se fue inmediatamente.