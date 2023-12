Raquel Mancini sorprendió al confesar con qué famoso actor estuvo casada tres años

“El mío era perfecto, yo me casé”, irrumpió la flamante angelita ante la sorpresa de todos. Al escucharla, el conductor le preguntó si fue Fabián Rodríguez, el empresario que fue pareja de Nazarena Vélez.

Y ahí la ex modelo comentó: “Con Martín Seefeld, tenemos un vínculo con Martín y con la mujer también, son divinos”. Y explicó que en ese entonces ella tenía 19 años y ya era conocida en los medios.

“Estuvimos tres años y medio, por ser que tenía 19 años bastante bien. Es perfecta la relación que tenemos con él. Hay buena onda, nos separamos bien", recordó Raquel Mancini.

Y amplió sobre la relación: "En esa época yo tenía exclusividad con una marca de jeans y no trabajaba, y ahí estudiaba para decoradora de interiores porque quería ser arquitecta pero no de daban los años”.

“¿Nadie salió de ustedes salió con Seefeld acá no?”, lanzó picante Ángel. A lo que Marixa Balli contestó entre risas: “¡No salí con toda la Argentina!”.

Raquel Mancini recordó su terrible experiencia con Andy Kusnetzoff: "La pasé pésimo"

En las últimas horas trascendió un nuevo escándalo en la grabación de PH Podemos Hablar que se habría originado entre los invitados Sofía Martínez y Martín Bossi.

En este sentido, en el programa LAM, América Tv, Raquel Mancini recordó su mala experiencia con Andy Kusnetzoff cuando él era notero de Caiga Quien Caiga.

La ex modelo recordó los comentarios que le hacía el entonces notero cada vez que la cruzaba en un evento y cómo la trataron en el ciclo que conducía Mario Pergolini.

"La pasé pésimo (con Kusnetzoff), lloraba, no iba a eventos. Fue cuando él hacía Caiga Quien Caiga, fue tremendo. Fue compañero mío de colegio", comenzó la nueva angelita tras la salida de Nazarena Vélez.

"Me hacía sentir mal, me corría... Me decía: ¿Qué pasaba con tus labrios? En vez de dejarme explicarle qué pasaba en los labios... Cortaba, editaba, y se burlaban pero mal", precisó Mancini.

Y luego comentó cuando se cruzó con Pergolini en un shopping de Palermo y le consultó por estas situaciones que pasó cuando era abordada por su programa en distintos eventos y le pidió explicaciones.