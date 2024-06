El tremendo anuncio de Santiago del Moro sobre el futuro de Gran Hermano: "La cosa se va a re picar"

Después, el animador le contó a la tribuna que entre el lunes y el martes ingresarán todos los eliminados a la casa más famosa del país. "No van a tener contacto con la casa", adelantó.

Por otro lado, Del Moro aclaró por qué no les mostraron todos los videos que grabaron los exparticipantes a los jugadores que están dentro de la casa. Cabe recordar que el jueves pasado los 'hermanitos' recibieron saludos y mensajes de quienes se encuentran afuera, pero no todos fueron emitidos.

"El otro día bardeaste por redes", le dijo Del Moro a Mauro D'Alessio. "Te voy a explicar lo que pasó. Hubo muchos segundos mensajes que no salieron, de hecho el tuyo fue uno de los que no salió. ¿Por qué no salió? Te lo explico. Los mensajes los vio el psicólogo. Los mensajes que podían alterar el funcionamiento de la casa no se pusieron al aire", le explicó.

"Podían tirar información. Muchos mandaron mensajes de amor, Denisse (González) le dijo que lo quería a Bauti (Mascia), pero ellos tienen una relación consolidada, no es tu caso, que la relación quedó como que ella pensaba una cosa y vos pensabas otra", agregó Del Moro sobre el vínculo entre Juliana 'Furia' Scaglione y Mauro.

El video de la desoladora reacción de Furia en Gran Hermano tras el frío saludo de Mauro

La del jueves no fue una noche más en Gran Hermano 2023 (Telefe), dado que los participantes recibieron mensajes grabados de sus excompañeros de competencia y no pudieron evitar emocionarse. Tal fue el caso de Furia, quien fue el blanco de varios de ellos. Pero claramente ella esperaba el de Mauro Dalessio y no logró disimular su desilusión tras verlo.

Lo cierto es que el joven de Villa Urquiza y la jugadora más polémica de Gran Hermano vivieron un corto y explosivo romance que terminó de la peor manera en medio de agresiones de parte de la entrenadora, si bien a último momento Juliana se dio cuenta de sus errores con él pero ya era tarde dado que terminó expulsado del juego.

Así, ya pasada la medianoche y tras ver a casi todos sus excompañeros a través de la pantalla del televisor del living de la casa, la desoladora reacción de Furia ante el mensaje de Mauro se llevó todas las miradas.

La casa mira el saludo de Mauro Dalessio - captura GH2023.jpg

“Disfruten de estar adentro, es algo increíble. Yo estoy acá, me quería quedar, pero fue así”, fueron las primeras palabras de Dalessio. Al tiempo que concluyó advirtiéndoles “Acuérdense siempre: mente, corazón y adaptación, como dice Santi. Y les agradezco un montón por haberme querido conocer y darme la oportunidad de mostrarme. Un saludo y beso enorme a todos”.

Inmediatamente, las cámaras del reality enfocaron a Furia quien intentó mantenerse intacta pero no logró disimular su desilusión y tristeza al no recibir ni una palabra dirigida puntualmente a ella. Así, ante el aplauso de sus compañeros Scaglione se quedó inmóvil para ver el siguiente video de Licha.