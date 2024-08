Sol Pérez enumeró las tres cosas que le prohibiría hacer a su marido con otras mujeres y él reaccionó

Embed

Claro que cuando le tocó el turno a la exanalista de Gran Hermano, disparó picante: “Primero, que no puedas hablar con ninguna chica. O sea, si te vienen a hablar, vos tenés que darte la vuelta y decirle: ‘Perdón, mi mujer no me deja, estoy casado’”, lo que generó el comentario en voz baja de un asombrado Guido deslizando que "es un montón".

Así y todo, la modelo continuó con sus restricciones. “Número dos, no compartir la mesa con ninguna de las solteras, ni ninguna fiesta, ni nada. Te vas a dormir temprano. Si ellos cenan a tal hora, vos cenás a otro horario distinto”, arremetió Sol ya totalmente tentada de la risa por lo que no pudo llegar a exponer la supuesta tercera prohibición.

Sol Perez reveló que fue amante sin saberlo: "Pensé que era mi novio"

En el programa Rumis del canal de streaming La Casa, Sol Pérez reveló a mediados de junio que fue amante y aseguró que pensó "que era su novio". "Yo pensé que era mi novio, tenía pareja. Y me enteré porque uno de sus mejores amigos se lo dijo a mi mejor amiga", contó sobre cómo descubrió la verdad.

Ahí, Lola Latorre le consultó: "¿Qué tipo de planes hacías con él? ¿Habías conocido la familia?". "No presentación, pero sí. Porque él vivía en la casa con los padres", le respondió la entonces analista de Gran Hermano.

"Yo empiezo a previar con unos pibes, dentro de este grupo estaba este pibito. Pegamos onda, empezamos a hablar y empezamos a salir. Era como fija de la previa. Pero no había nada oculto, entonces vos no pensás que el pibe va a tener una novia", recordó.

sol perez_rumis.jpg

Y agregó: "Un día estábamos por ir a la casa del mejor amigo de él y mi mejor amiga me dice 'che, ¿te enteraste que tal tiene novia?' . Y le digo: 'me estás jodiendo. No puede ser, lo sigo en las redes, no le veo nada'. Y me dice 'te juro, tiene una novia hace un montón de tiempo".

"Lo que me parece raro es que no le haya dado ningún indicio a Sol", comentó una panelista. "¿Y los amigos? Que estaban todos ahí", se preguntó Sol indignada.

Por último, Pérez rememoró que el hombre había dejado a su novia. "Él deja a la novia. Igual, yo no iba a ser la novia de un pibe que es así, porque era obvio que me lo iba a hacer a mí. No es que la gente cambia. Y el flaco nunca me dijo nada. Solamente yo, cuando me enteré, lo encaré, y le dije 'esto así, no va. O sea, yo no voy a ser tu amante, porque es un horror'. Aparte no me gustaría que me lo hagan a mí", destacó.