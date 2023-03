La dura decisión de Jey Mammon horas después de que estallara su nombre por la denuncia de Lucas Benvenuto

Lizy Tagliani, quien había compartido varios programas de televisión con Jey Mammon, había invitado a su amigo a la ceremonia. No obstante, consciente de que los medios de comunicación estarían esperando en la puerta, el comediante optó por no asistir para no arruinar el día de su amiga.

La acusación de Benvenuto puso en primer plano el tema de los abusos sexuales en la industria del entretenimiento, desencadenando un intenso debate en la sociedad argentina. El hombre afirmó haber sufrido un "calvario" a manos del artista cuando era adolescente y haber denunciado los hechos ante la Fiscalía, aunque la causa ya había prescrito.

La denuncia de Benvenuto generó un gran impacto en el mundo del espectáculo, y llevó a muchos a cuestionarse el papel de las autoridades en la protección de los menores de edad.

Telefe decidió suspender a Jey Mammon, conductor de La Peña de Morfi

Ante la repercusión del caso en los medios, desde Telefe emitieron un comunicado, en el cual dejan en claro la postura del canal con respecto al futuro de una de sus figuras.

"A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón suspender momentáneamente su continuidad como conductor de 'La Peña de Morfi', concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal", señala el mensaje, que difundieron al aire en Telefe Noticias.

"Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía", dice la última parte del comunicado.