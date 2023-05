La dura declaración de Wanda Nara sobre la infidelidad de Mauro Icardi: "Me agotó..."

En Intrusos, Guido Záffora logró que Wanda le conteste sus mensajes acerca de este nuevo escándalo con el jugador. “Me está escribiendo Wanda porque está sorprendida con todo esto”, indicó.

“Le pregunté ‘¿Wandu estás separada? No lo puedo creer, decime la verdad’”, detalló el panelista. “Me pone ‘¿Qué no podés creer? Una periodista sale diciendo que me engaña, ¿y qué pretendés que haga?’”, leyó al aire Záffora.

“Le pregunté si le creía a Pochi y me dijo ‘No tengo tiempo de ponerme a pensar y a investigar’. Y atención con esto: ‘Le creo a Mauro siempre, pero el rumor me agotó’”, agregó.

“Pero hay algo que no me cierra. Si hasta el viernes en un vivo, ninguneaba a Pochis, como diciendo ‘¿quién es esta?’ y le decía supuestamente a Mauro ‘ni la nombres porque la elevás’. Pasamos el video”, remarcó Maite Peñoñori.

Tras anunciar su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara vivió un fin de semana de soltera en la ciudad de Buenos Aires. Fue una de las principales figuras invitadas a las fiestas Bresh, donde asisten varios famosos.

Y por un lado, llamó mucho la atención su encuentro con el ex Gran Hermano, Marcos Ginocchio, y en las últimas horas también se supo que estuvo muy cerca de Rusherking.

La foto en la que aparecen la conductora de MasterChef y el ex de la China Suárez la filtró Pochis, de la cuenta de Instagram @gossipeame, quien no dudó en sacar algunas conclusiones sobre el acercamiento entre ambos.

“El fin de semana pasado salió en todos los portales que el primo estaba con la China; acto seguido, Wanda Charla con “el primo” (y con un tema de L-Gante de fondo) y sale en todos lados que habría algo entre ellos... Y de paso ‘mojada de oreja’ que en la charla también estaba Rusherking. Ahora digo, mucho blablablá por redes, pero se tienen espalda con espalda y nada”, señaló la influencer con picardía.

La China también estuvo en la misma fiesta y a metros de Wanda Nara. Al igual que la semana pasada en otro evento, la mediática y la actriz compartieron un pequeño vip junto a otros famosos.

Wanda había compartido en sus redes un video en el que se la ve cantando la canción “Soltero hasta la tumba” de El Reja. En ese momento, no solo se la pudo observar a ella levantando sus brazos, sino que también de fondo aparecía Suárez.