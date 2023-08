La dura discusión de Marcela Tauro y Laura Ubfal por la información de la muerte de su madre

"Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mamá. Estamos con vos, Marce, querida”, comunicó en su momento Laura y la información se replicó en los medios.

"Muchas veces contamos cosas. Toda la vida lo contamos. Nosotros venimos de una escuela donde decíamos los embarazos, no es una cuestión de ética. Me parece de cuarta que haga acciones legales", reflexionó Tauro al hablar del enojo de Celis con Smith y sus intenciones de llevarla a la Justicia.

A lo que Ubfal opinó al respecto: "Es libertad de prensa, eso no va. Entiendo a Pilar que tenía una primicia". Y luego, Marcela le recordó a su compañera sobre la info que dio sobre la pérdida de su mamá: "Vos no decís un embarazo pero dijiste la muerte de mi mamá, yo no te lo dije para que lo publicaras Laura, y no es un pase de facturas".

A lo que Ubfal le explicó por qué lo contó en público: "Lo hice con el afán de acompañarte, no por una primicia. No fue afán periodístico, no sabía que tu hijo no estaba en el país, fue como un acompañamiento en el dolor y lo puse y así lo expresé".

Marcela Tauro habló a fondo de la muerte de su madre y reveló el llamado que más la sorprendió

Tras unos días que se tomó tras la dolorosa pérdida de su madre, Marcela Tauro regresó al estudio de Intrusos, América Tv, y habló a fondo del duro momento que pasó.

"Estoy en paz porque mi mamá murió como quería, no se dio cuenta. Estuve muy contenida por ustedes y la gente del medio", precisó la panelista.

Y amplió: "Hace dos años la llevé a vivir conmigo y salvo una internación estuvo bien. Justo me agarró con mi hijo (Juan Cruz) de viaje, que vuelve a fin de mes, y mi hermana se fue de vacaciones a España, decidimos juntas y ella quería venir".

"Uno está preparado y no. Soy una mujer grande, la disfruté un montón y mi hermana también. Estaba charlando con Lorena, riéndose, y ahí se quedó. No sufrió nada", se sinceró Marcela Tauro.

Y recordó el día en que murió su madre: "Ese día antes de hablar acá hablé con mi mamá. En mis cosas espirituales que hago me fui preparando para esto. Ese día soñé con mi papá que la venía a buscar, estoy re en paz".

"Me llamó hasta Jorge Rial y me dejó un mensaje muy amoroso", reconoció Tauro sobre el llamado que más la sorprendió en medio del dolor.