La dura experiencia de Fredy Villareal con la seguridad de Fidel Castro: "Me quemaron"

"Me acuerdo de que tenía un cordón colgado del cuello, viste los cordones de las zapatillas, que tenés la credencial acá y me lo sacaron así, entonces me quemaron, quemaduras de tercer grado acá -se señaló el cuello- . Pero en aquel momento no dije nada, porque había que trascender, y la idea mía era trascender a partir del humor y no de una tragedia. Yo era un personaje que tenía que traer alegría, tenía que hacer reír. No podía estar diciendo 'miren lo que me hicieron', porque era sacarle la careta a Barney. Entonces nunca lo dije", detalló.

"Me acuerdo de que Carlos Saúl (Menem), en aquel momento, se enteró, hicieron la denuncia, y me restituyeron la credencial al otro día, pude seguir trabajando. Pero me quedé en la Isla Margarita porque me sacaron pasaporte, me sacaron todo. Me quedé solo en la isla. Me tuvieron que venir a buscar", relató. "Y en un momento donde no había celulares, estabas aislado", dijo Dente.

Después Fredy contó que "estuvo preso mucho tiempo como Figuretti". "Mi inglés no era muy fluido. Aparte me llevaban preso, porque en las cumbres de presidentes cuando yo me colaba me pedían el pasaporte, y en el pasaporte veían esta cara y después veían a otro tipo. Entonces era por falsa identidad, era el primer cargo que tenía para estar preso", rememoró.

La conmovedora historia de resiliencia de Maravilla Martínez: "Yo vivía en un..."

Este lunes Sergio Maravilla Martínez estuvo como invitado en Noche al Dente (América TV) y habló de su historia de resiliencia en la vida.

Fer Dente le recordó una frase que había dicho el boxeador: "'Más abajo de donde estaba no se podía, entonces no me quedaba otra que mirar para arriba'". Sobre su propios dichos, Martínez reflexionó: "Eso es la vida que le toca a cada una. Creo que a todos nos pasa de caernos muy abajo en donde lo bueno de caerse en un agujero es que hay que salir del agujero".

"Yo vivía en un agujero, me tocó vivir, por supuesto, como a mucha gente. Me sacaron mis sueños, mis proyectos, mis anhelos y la pasión. El amor y la pasión", afirmó.

"El boxeo me va a sacar adelante, el trabajo. El boxeo fue la herramienta. Lo importante era lo que había acá -y se toca el corazón- y era el compromiso con mis sueños, el compromiso con lo que yo quería conseguir. ¿Qué quería hacer? Podía ser campéon mundial de boxeo o podía ser otra cosa. Yo por lo menos iba a sentir compromiso con lo que sentía. Dio que el boxeo se me dio bien", cerró muy emotivo.