La irrevocable postura de Mica Viciconte sobre la fiesta de 15 de Allegra Cubero

En Puro Show fueron a buscar la palabra de Mica Viciconte que adelantó su postura respecto de participar de los 15 de Allegra.

"Ya saben lo que pienso. Yo no voy a ir a un lugar en el que esté incómoda. No me interesa. No es que lo tengo a Luca y voy a ir solo por él. Creo que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. No hay que forzar”, expresó.

“¿Y si te lo pidiera Allegra?”, retrucó el notero. “La adoro a Ali, pero ella ya me conoce y sabe perfectamente lo que pienso. Por supuesto que entendería mi decisión, obvio”, sentenció.

El ácido comentario de Nicole Neumann sobre el rol de Mica Viciconte en el cumpleaños de 15 de Allegra

En una nota con Puro Show (El Trece), la modelo hizo un comentario picante sobre la participación de Mica Viciconte en el evento.

Nicole reveló que las diferencias con su ex, Fabián Cubero, y su actual pareja quedarán a un costado para que la fiesta de su hija, Allegra, sea una noche única y llena de amor.

"Allegra quiso hacer la fiesta con las dos familias juntas. Yo le dije que de mi lado estaba todo bien, que era su día y yo lo único que quiero es que sea feliz", afirmó.

Cuando le preguntaron si dejaría que Mica ayude con los preparativos, Nicole sumó: "Yo, obviamente, soy la mamá así que todo lo que pueda hacer y colaborar lo voy a hacer. Allegra es la que decide (quiénes más participan), ella verá".

En ese sentido, la modelo precisó que ella ya está encargándose de un detalle muy importante del evento de su hija. "Yo por ahora estoy encargada del diseño del vestido y del viaje, viste que ahora se usa viajar", finalizó.