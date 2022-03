La dura reacción de Alejandro Fantino ante la derrota de Lionel Messi en la Champions

alejandro fantino.jpg

El conductor de Intratables, Alejandro Fantino, fue muy duro con el club francés desde sus historias de Instagram y lo bancó fuerte a Lionel Messi.

“Hola PSG. ¡El Ártico es Tulum al lado del frío que tiene tu escudo! Tienen menos huevos que una tortilla vegana. Y es tu camiseta congelada, no le tires las culpas a Messi que de estas copas tiene cuatro y ustedes para verla se tienen que ir hasta Marsella”, lanzó el conductor en sus historias de Instagram, bien futbolero.

Y luego escribió: “Periodismo francés dedíquense a la filosofía porque viendo fútbol tienen dos rodajas de pepinos en los ojos”.

“Muchas veces he criticado a Messi. Pero decir que ayer jugó mal es de burros!! Pidió la pelota, cada vez que la tocó podía pasar algo. Después de Mbappé, Messi fue el mejor de la cancha”, analizó el conductor.

Y cerró: “No merecen tenerlo (por Messi). Son más fríos que pecho de foca! No merecen verlo jugar en su club”.

Así confirmaba Alejandro Fantino su positivo de coronavirus

En enero de este año, el conductor Alejandro Fantino grabó un video para explicar que había dado otra vez positivo de covid.

"Gente querida... bueno soy un PCR andante, lo notarán en la voz. Me dio positivo mi PCR, me llegó hace un ratito", fueron las primeras palabras del periodista desde una de sus historias de Instagram el domingo por la tarde cuando decidió compartir con sus seguidores la noticia sobre su salud.

"Me empecé a sentir medio congestionado las primeras horas de ayer (por el sábado), es mi único síntoma, pero por las dudas me hisopé y me dio positivo", explicó Alejandro Fantino.

Y añadió: "Estoy acá en casa, aislado, guardado, [y] es lo único que siento: la voz tomada y espero seguir así si Dios quiere, toco madera, así la transitaré" haciendo el clásico gesto llevándose una de sus manos a su cabeza. En tanto, tuvo un gran gesto para con la sociedad argentina, al desear que quien esté atravesando como él el coronavirus, sea lo más leve posible: "Lo mismo le deseo si alguno la está pasando, que sea sin ningún tipo de complicación y en total paz".