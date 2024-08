La dura reacción de Florencia Regidor ante los chats privados que filtró Nicolás Grosman: "Una mentira"

Luego, más filosa que nunca, continuó: "Nada más triste que la decepción. Porque es eso, no estoy enojada, estoy decepcionada. Desde el jueves a la tarde, yo estando en Bariloche, empecé a notar y la gente me contaba situación en las que claramente se notaba algo entre ellos".

"Por eso, yo LLORANDO, le puse todos esos mensajes, porque realmente no daba más. Me dijo que cuando llegue a Uruguay íbamos a hablar. Claramente ahí, como se vio en mis redes, me dijo que amaba como si nada. Todo una mentira. No solo una mentira, una falta de respeto", relató.

"Tuve que soportar que se rían de mi, contándose lo que había pasado en la misma mesa en la que estábamos todos cenando. Yo siempre pedí sinceridad, y siempre di lugar a que me fuera sincero. Me dijo que no supo manejar las cosas, yo lo entendí y valoré que me lo haya admitido", expresó.

Y concluyó: "Respete y tome su perdón, pero sin intentar seguir apostando a una relación donde la confianza está perdida. Tengo pruebas de lo que digo. No expondría chats privados con alguien que quise tanto, sigo manteniendo mi respeto. Repito, no es enojo, es una completa decepción".

Nicolás Grosman enfrentó el rumor de infidelidad a Florencia Regidor con un chat íntimo: su descargo

El último fin de semana Florencia Regidor confirmó su separación de Nicolás Grosman y lo acusó de haberle sido infiel. Ahora, el ex Gran Hermano hizo un descargo en sus redes sociales y expuso un chat íntimo con la joven.

"Con respecto a lo sucedido, que es de público conocimiento, quiero aclarar que los hechos no fueron ni son como se están diciendo. De hecho a mí fue que me dijeron que ya no daba para más, y que todo estaba terminado incluso antes de que llegue a Uruguay", reveló Nicolás junto a una captura de un chat entre él y Flor.

En el chat que adjuntó se puede leer que la influencer lo deja a él: "No estamos más juntos vos y yo, a partir de hoy. Hay que fingir demencia y listo". Grosman, por su parte, le respondió: "Bueno, mañana cuando venís hablamos".

Cabe mencionar que el exparticipante Federico 'Manzana' Farías publicó en su cuenta de X que la tercera en discordia había sido Lucía Maidana.

Luego, Nicolás, integrante de los Bro en el reality de Telefe, continuó: "No me gusta salir a aclarar este tipo de cosas, pero me veo en la obligación dado a las difamaciones hacia mi persona".

"Me cansé de que se opine sin saber la historia completa. Ese mensaje que vieron de la historia anterior, es del jueves a las 15, antes de 'todo'", explicó Nico en una segunda historia de Instagram.

Además, sumó: "Cómo no soy una persona que miente, luego le terminé aclarando lo que había pasado, que fue mínimo, en un contexto de amigos y después de haber recibido esos mensajes que ya vieron".

Por último, cerró: "No normalicemos dejar a una persona y volver a nuestra merced, como si nada hubiese pasado. Por eso, en mi comprensión, todo estaba terminado".