Amor a flor de piel: el video más íntimo de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

La publicación se suma a una serie de gestos públicos que refuerzan el vínculo entre la actriz y el delantero del Galatasaray. En los últimos días, se los vio celebrando juntos el cumpleaños de Magnolia, hija de la China, y acompañándose en momentos clave de la carrera deportiva de Icardi, como su regreso a la titularidad con gol incluido.

Además, según trascendió, la pareja estaría organizando una fiesta en Buenos Aires para celebrar su unión, lo que alimenta aún más los rumores de compromiso e incluso de embarazo.

¿Cuál fue la revelación de Pitty, La Numeróloga, respecto al futuro de la China Suárez y Mauro Icardi?

En Mujeres Argentinas (El Trece), Pitty, La Numeróloga, sorprendió a todos con una predicción que rápidamente se volvió viral: según ella, la China Suárez estaría esperando un hijo de Mauro Icardi.

"Para mí está embarazada, yo lo dije acá. Si no está embarazada pega en el palo, va a estarlo en cualquier momento", aseguró la especialista en numerología, dejando a los panelistas y a la audiencia sin palabras.

Además, Pitty sostuvo que si el embarazo no se confirmó aún, podría darse en los próximos meses: "lo estará en esta próxima primavera". Según explicó, ambos comparten el número 3 en su carta numerológica, lo que, desde su mirada, aumenta las probabilidades de que se conviertan en padres.

Los rumores sobre un posible embarazo no son nuevos. En las últimas semanas, la pareja compartió en redes sociales imágenes que alimentaron las especulaciones: Mauro posando con la mano sobre el vientre de la actriz, gestos cariñosos y mensajes con fuerte carga simbólica. Desde que se instalaron en Estambul junto a los hijos de la ex Casi Ángeles, se muestran cada vez más compenetrados en su vida familiar y sentimental.