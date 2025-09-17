Amor a flor de piel: el video más íntimo de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

La China Suárez compartió este miércoles un video romántico junto a Mauro Icardi, en el que se los ve muy apasionados y disfrutando de su vida en Estambul, Turquía.
A través de su cuenta de Instagram, la ex Casi Ángeles publicó un clip musicalizado con la canción Corazón de Danny Ocean, donde mostró algunos de los momentos más íntimos y tiernos que vivió junto al futbolista en los últimos días.
Una de las imágenes que más llamó la atención fue la del beso entre ambos, con gestos de profunda complicidad y afecto.
El video no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral, generando una ola de comentarios divididos entre elogios y críticas: “Viva el amor”; “Le partió los dientes”; “Ridículos, el que es feliz no publica lo que vive”; “Son perfectos”; “Ella jura que queremos ver estos videos de mie…”; “Te sonríe, pero está pensando en Wanda”; “Qué cringe”; “Son la pareja más hermosa”.
La publicación se suma a una serie de gestos públicos que refuerzan el vínculo entre la actriz y el delantero del Galatasaray. En los últimos días, se los vio celebrando juntos el cumpleaños de Magnolia, hija de la China, y acompañándose en momentos clave de la carrera deportiva de Icardi, como su regreso a la titularidad con gol incluido.
Además, según trascendió, la pareja estaría organizando una fiesta en Buenos Aires para celebrar su unión, lo que alimenta aún más los rumores de compromiso e incluso de embarazo.
En Mujeres Argentinas (El Trece), Pitty, La Numeróloga, sorprendió a todos con una predicción que rápidamente se volvió viral: según ella, la China Suárez estaría esperando un hijo de Mauro Icardi.
"Para mí está embarazada, yo lo dije acá. Si no está embarazada pega en el palo, va a estarlo en cualquier momento", aseguró la especialista en numerología, dejando a los panelistas y a la audiencia sin palabras.
Además, Pitty sostuvo que si el embarazo no se confirmó aún, podría darse en los próximos meses: "lo estará en esta próxima primavera". Según explicó, ambos comparten el número 3 en su carta numerológica, lo que, desde su mirada, aumenta las probabilidades de que se conviertan en padres.
Los rumores sobre un posible embarazo no son nuevos. En las últimas semanas, la pareja compartió en redes sociales imágenes que alimentaron las especulaciones: Mauro posando con la mano sobre el vientre de la actriz, gestos cariñosos y mensajes con fuerte carga simbólica. Desde que se instalaron en Estambul junto a los hijos de la ex Casi Ángeles, se muestran cada vez más compenetrados en su vida familiar y sentimental.