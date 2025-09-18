A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TENSIÓN

La ira total de Camilota ante una pregunta de Analía Franchín sobre Daniela Celis y Thiago Medina: se fue del móvil

Analía Franchín quiso saber un dato de la relación de Daniela Celis con la familia de Thiago Medina en medio de su preocupante internación y Camila Deniz abandonó enojadísima el móvil.

18 sept 2025, 14:30
La ira total de Camilota ante una pregunta de Analía Franchín sobre Daniela Celis y Thiago Medina: se fue del móvil
La ira total de Camilota ante una pregunta de Analía Franchín sobre Daniela Celis y Thiago Medina: se fue del móvil

La ira total de Camilota ante una pregunta de Analía Franchín sobre Daniela Celis y Thiago Medina: se fue del móvil

Camilota protagonizó un tenso momento televisivo al salir al cruce de una pregunta de Analía Franchín al aire en medio del estado de total angustia que pasa por la internación en terapia intensiva de su hermano Thiago Medina tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes.

La panelista de A la Barbarrosa (Telefe) quiso saber cómo se encontraba el vínculo de Daniela Celis con la familia de Thiago, lo que hizo enojar mucho a la joven, quien terminó abandonando el móvil envuelta en llanto.

Leé también

Camilota reveló el verdadero motivo por el que no puede visitar a Thiago Medina en terapia

Camilota reveló el verdadero motivo por el que no puede visitar a Thiago Medina en terapia

“Ayer hablamos con la hermana de Dani, con Mara, y nos contó que Daniela solo pudo solamente entrar una vez a ver a Thiago, que eso lo maneja tu papá quién entra o no, ¿Está todo bien con Daniela?”, le consultó Analía Franchín a Camilota.

Embed

Totalmene sensibilizada, Camilota reaccionó al instante ante la pregunta de la panelista: “Mirá te voy a faltar el respeto con mucho dolor y con la mano en el corazón te digo que no se pregunta eso. Está todo bien”, respondió con firmeza.

Y agregó totalmente molesta: “Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmerío, sinceramente te lo digo. Tu pregunta te la podes guardar en el bolsillo”.

“Disculpame”, a responder Analía Franchín sorprendida por la reacción de Camila Deniz ante su pregunta. "Perdón Georgi, no es el momento que me hagas esa pregunta y está todo bien", dijo la hermana de Thiago Medina, quien continúa con pronóstico reservado.

“No era la intención de lastimarlos a ninguno”, intervino la conductora Georgina Barbarossa intentando continuar con la conversación. Sin embargo, Camilota la interrumpió y aclaró: "Con Dani estamos más unicos que nunca".

“Conmigo nunca hablaste Camila, estás equivocada”, le dijo Franchín intentando calmarla y explicarle la situación pero Camila Deniz optó por sacarse los auriculares y retirarse muy enojada de la entrevista.

camilota a la barbarossa

El rol clave de Daniela Celis en medio de la internación de Thiago Medina

Sergio y Lucas, hermanos de Thiago Medina, dieron detalles de cómo se encuentra el ex Gran Hermano en medio de la internación en terapia intensiva tras el grave accidente en moto y hablaron del vínculo con Daniela Celis, madre de las hijas del joven.

“Como hermanos estamos muy unidos siempre. Siempre respetamos nuestros espacios porque muchos de nosotros somos adultos y tenemos nuestras responsabilidades, en este caso nos toca vivir más unidos y orarle a Dios para que salga de esta situación", indicaron Sergio y Lucas en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).

Y en ese sentido contaron cómo se llevan con Celis en este particular momento que atraviesan de suma preocupación por la salud de Thiago Medina: "Con Dani también la misma situación, es la mamá de nuestras sobrinas y va a pasar por el dolor en su corazón porque sus hijas extrañan también al papá".

Sergio y Lucas explicaron además por qué tratan de no invadir la sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno al ser su familia tan numerosa.

"Es una situación muy delicada. Somos diez y nos vamos turnando para entrar a la sala de terapia por respeto a los demás pacientes que también quieren ser visitados por familiares. Tenemos que respetar ese espacio, vamos entrando de uno o dos. Thiago está dormido pero escucha todo, está en coma inducido", explicaron los hermanos del joven de La Matanza.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Camila Deniz Analía Franchín Thiago Medina

Lo más visto