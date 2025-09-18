La ira total de Camilota ante una pregunta de Analía Franchín sobre Daniela Celis y Thiago Medina: se fue del móvil

Totalmene sensibilizada, Camilota reaccionó al instante ante la pregunta de la panelista: “Mirá te voy a faltar el respeto con mucho dolor y con la mano en el corazón te digo que no se pregunta eso. Está todo bien”, respondió con firmeza.

Y agregó totalmente molesta: “Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmerío, sinceramente te lo digo. Tu pregunta te la podes guardar en el bolsillo”.

“Disculpame”, a responder Analía Franchín sorprendida por la reacción de Camila Deniz ante su pregunta. "Perdón Georgi, no es el momento que me hagas esa pregunta y está todo bien", dijo la hermana de Thiago Medina, quien continúa con pronóstico reservado.

“No era la intención de lastimarlos a ninguno”, intervino la conductora Georgina Barbarossa intentando continuar con la conversación. Sin embargo, Camilota la interrumpió y aclaró: "Con Dani estamos más unicos que nunca".

“Conmigo nunca hablaste Camila, estás equivocada”, le dijo Franchín intentando calmarla y explicarle la situación pero Camila Deniz optó por sacarse los auriculares y retirarse muy enojada de la entrevista.

camilota a la barbarossa

El rol clave de Daniela Celis en medio de la internación de Thiago Medina

Sergio y Lucas, hermanos de Thiago Medina, dieron detalles de cómo se encuentra el ex Gran Hermano en medio de la internación en terapia intensiva tras el grave accidente en moto y hablaron del vínculo con Daniela Celis, madre de las hijas del joven.

“Como hermanos estamos muy unidos siempre. Siempre respetamos nuestros espacios porque muchos de nosotros somos adultos y tenemos nuestras responsabilidades, en este caso nos toca vivir más unidos y orarle a Dios para que salga de esta situación", indicaron Sergio y Lucas en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).

Y en ese sentido contaron cómo se llevan con Celis en este particular momento que atraviesan de suma preocupación por la salud de Thiago Medina: "Con Dani también la misma situación, es la mamá de nuestras sobrinas y va a pasar por el dolor en su corazón porque sus hijas extrañan también al papá".

Sergio y Lucas explicaron además por qué tratan de no invadir la sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno al ser su familia tan numerosa.

"Es una situación muy delicada. Somos diez y nos vamos turnando para entrar a la sala de terapia por respeto a los demás pacientes que también quieren ser visitados por familiares. Tenemos que respetar ese espacio, vamos entrando de uno o dos. Thiago está dormido pero escucha todo, está en coma inducido", explicaron los hermanos del joven de La Matanza.