La dura respuesta de Coti Romero tras las acusaciones de Yuyito González: "Tuve que googlear su nombre"

Fiel a su estilo, la ex Gran Hermano decidió salir a responderle y en una nueva nota con el ciclo conducido por Ángel de Brito disparó furiosa. “A ver, prefiero no hacerle entrevistas a nadie si voy a hacerlo con ese calibre haciendo sentir incomodo al presidente, hablando todo el tiempo de mi misma y queriendo levantármelo, prefiero que no”, deslizó.

“No se porque me tira sus años de trayectoria por la cabeza, nos olvidamos de donde salimos de repente. Ella borró todo su pasado, se olvida de lo qué pasó antes. Yo hace cuatro meses que estoy en el medio, y es cierto tiene razón, por eso no la conocía, tuve que googlear su nombre", continuó.

En eso, sus palabras se volvieron cada vez más explosivas y concluyó: "Lo que me apareció es que se quiso levantar al presidente de la Nación, que tuvo amorío con Menem y que hizo fotos desnuda para Playboy por plata. Si eso no es buscar fama perdón pero ella me tilda de que estuve en Gran Hermano y ella se puede hacer un Gran Hermano famosos con todos sus amoríos”.

Yuyito González habló en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, luego de que se desató el escándalo de la separación de su hija Brenda Di Aloy y Cristian Vanadía que involucró en el medio a Coti Romero tras conocerse en el Bailando 2023.

"Me quedó grabado eso que dijo (Yuyito) que yo entré a Gran Hermano y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa... Habla una persona que se quiso levantar a Javier Milei", lanzó picante la ex Gran Hermano 2022 en charla con LAM, América TV.

Lo cierto es que la conductora de Empezar el día, Ciudad Magazine, le contestó a la correntina y dejó en claro qué no le gusta de la joven ex participante del reality.

"Yo no dije que era mala persona, eso fue el chat que le escribió Brenda a Coti. Chicos, yo no la registré a Coti en mi vida, porque además no veo Gran Hermano", sostuvo Yuyito González.

Y agregó picante: "¿Cuándo Coti va a ver una entrevista mía con Milei? Cuando Coti tenga 40 años en el medio artístico, que no sé qué va a hacer de su vida artística cuando termine...".

"Acá le hicimos muchas entrevistas a gente grosa en en el programa, la verdad una bendición y una sorpresa tanta buena onda. Cuando tenga 40 años como yo en la profesión, año 83, y tenga una entrevista con el presidente de la Nación, y tenga una profesión bien visible y reconocida, que me hable", remarcó categórica.

"Yo no me lo quise levantar a Milei y tampoco le di un pico", aclaró la actriz tajante.