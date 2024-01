La dura confesión de Yuyito González sobre su hija, Brenda Di Aloy, tras separarse de Cris Vanadía: "Está re mal"

Embed

"Hoy se iba a Mar del Plata. Iba con su auto porque tiene que trabajar este fin de semana", precisó la conductora de Empezar el día sobre el presente de Brenda. "De todos modos, yo estoy como ustedes, medio de espectadora, porque ellos no vinieron a hablar conmigo", añadió.

Yuyito también se refirió la pico entre Cris Vanadía y Coti Romero en una coreo. "Lo del pico en la coreo (entre Cris y Coti) surgió ahora...", advirtió la figura de Ciudad Magazine. "Eso no debería afectarle a Brenda porque fue algo marcado por producción", exclamó Nancy Duré. "Eso es muy personal. Depende de cada pareja. Brenda no lo aceptó. Yo tampoco lo aceptaría", sentenció, tajante, la ex vedette.

Coti Romero mandó un tremendo audio tras ser vinculada en la separación de Cris Vanadía y Brenda Di Aloy

En las últimas horas explotó una separación en la farándula. Ángel de Brito confirmó en LAM que se distanciaron Cris Vanadía y Brenda Di Aloy. Según contó el periodista, este desenlace se precipitó cuando se empezó a rumorear que el conductor del streaming del Bailando estaba viviendo un romance secreto con Coti Romero.

El pasado jueves en Intrusos (América TV) compartieron al aire un audio de la ex Gran Hermano, en el cual hace referencia a la ruptura de su compañero de trabajo y la hija de Yuyito González.

"Vine al Bailando para disfrutar. No voy a dejar que estas cosas que pasan, me apaguen. La verdad es que pasé un montón de cosas y siento que, en cada lío que salgo, salgo más fuerte", afirmó Coti en esa grabación.

Sin embargo, en el mismo audio, la ex GH reconoce haberse sentido mal por quedar envuelta en la ruptura de Cris y Brenda: "Estoy tratando de no tomarme las cosas a personal, pero algunas cosas me molestan un poquito, particularmente de una persona, que me escribió diciéndome cosas feas cuando yo, literalmente, no hice nada".

En el panel del ciclo de América dedujeron que el mensaje que recibió Coti sería de la hija de Yuyito. "No importa. Yo la entiendo. Yo pasé por eso", finalizar la ex integrante del reality de Telefe y actual figura del Bailando 2023.