La dura respuesta de Estefanía Berardi al enojo de L-Gante con la prensa

"Ayer contamos con Pampito algo del video viral, de L-Gante saliendo del telo con una chica. Ayer sumé una info, que el hotel quedaría en Benavidez, a una cuadra de donde vive Luli Romero, la bailarina, la tercera en discordia", indicó la panelista.

Y aclaró sobre el tema: "Yo conté que Tamara subió unas historias en las que se ve la puerta de su casa rota, y L-Gante, en paralelo, subió una historia con los nudillos lastimados. Yo le escribí a Tamara, pero no responde".

"L-Gante se enoja con la prensa, acá tocamos el tema y me hago cargo, porque no le gustaron cosas que se dijeron respecto a su familia, en referencia a eso de si golpeó o no la puerta", agregó Estefanía Berardi.

Y cerró picante: "Yo le dije a esta persona de su entorno que me cuenta de su enojo, que yo escribí para chequear. No me metí en la casa de L-gante por la ventana… Ellos muestran en las redes sociales".

L-Gante explotó tras ser señalado de infiel: "¡Estoy podrido!"

En el contexto de fuerte crisis y rumores de separación de Tamara Báez, L-Gante explotó ante los rumores que lo señalan de infiel y enfrentó por primera vez la viralización de ese video.

“Salió un video tuyo. ¿Algo para decir de eso?”, le consultó el notero del programa Socios del espectáculo, El Trece, al popular artista.

A lo que el joven de General Rodríguez lanzó sin vueltas: “¡Que la cuenten como quieran! Yo ya estoy podrido de todo eso. Y más vale que no me voy a regalar. Tampoco quiero darle fama a nadie”.