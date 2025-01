La durísima advertencia de Diego Poggi a Nicolás Occhiato tras una polémica acusación

De acuerdo al conductor, el ex Combate le habría copiado una de las secciones más populares de su ciclo radial. "Nosotros los jueves hacemos Secretos con identidad reservada, donde le distorsionamos la voz a la gente para que nos cuenten secretos, todos los jueves. Occhiato el otro día hizo lo mismo, igual. Lo digo en serio porque me cayó mal. Ayer vi un video de Nadie Dice Nada y es igual a lo que hacemos nosotros hace un año", acusó letal Poggi.

Y mientras se refirió a pura ironía al equipo que acompaña a Nico en su programa -Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Santi Talledo-, les envió de manera directa un claro mensaje: "Chicos, son como diez adolescentes... creen nuevas secciones".

No obstante, Poggi reconoció el éxito que tiene el canal de streaming si bien remarcó que la creatividad es vital en este tipo de formatos. "Me encanta lo que hace Nico, le da laburo a un montón de gente, pero no me copies la sección, papito. Encima hay reels que tienen tres o cuatro millones de reproducciones, alguna vez te cayó alguno", concluyó pícaro. ¿Qué dirá Nico al respecto?

Embed

Nico Occhiato habló de la feroz guerra del streaming con Migue Granados: "El que se va..."

Durante las últimas semanas de 2024 se planteó una gran polémica en el mundo del streaming por el éxodo de muchas figuras de la programación de Nico Occhiato (Luzu Tv) que fueron tentadas para sumarse al staff de Migue Granados (Olga).

En este sentido, Nico Occhiato habló con el ciclo Intrusos, América Tv, y se refirió a la decisión de quienes dejan su canal para buscar otro rumbo laboral en el 2025.

"Enfocándome en la gente que se queda acá, el que toma la decisión de irse tendrá sus motivos. Cada uno toma la decisión que le conviene y quiere, no responsabilizo a nadie", comentó Nico Occhiato.

Embed

Sobre el verano que se viene y la salida del ciclo Tarde de Tertulia, el conductor explicó: "La decisión fue mía que no vayan a Pinamar, que es una gran apuesta que me tiene muy contento (la temporada de verano)".

"Están los más talentosos acá, aparte somos los líderes. Así que que los vengan a buscar no me parece ofreciéndole muchísima plata. Así que me parece bien que los vengan a buscar. Me enfoco en los que se quedan", profundizó Occhiato.

En cuanto a los trascendidos de las salidas de sus figuras al canal de Migue Granados ante una mejor propuesta económica, Occhiato comentó: "No hablé con Migue, es su estrategia, me parece bien".

Y cuando el cronista Alejandro Guatti le consultó: "¿Vos harías lo mismo? (de buscar a alguien con trabajo de la competencia)", Nico contestó firme: "No".