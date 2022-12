La emoción de Flor de la V al recordar a Jorge Ibáñez: "No hay día que no me hagas falta"

"Me acuerdo que lo conocí en un boliche, yo estaba en un parlante, y ese día estábamos los dos coqueteando con un chico que estaba ahí. Se habían hecho las 6 de la mañana, nos miramos, y dijimos: ¿vamos a desayunar?", recordó entre risas y lágrimas.

"Ese día, él me dijo que tenía algo especial, que tenía que trabajar en el medio, y me ayudó desde el principio de manera desinteresada para que me hagan una entrevista acá, en América, donde conducía un programa Graciela Alfano", reveló.

"El hizo mucho para que yo perteneciera y que crea en mí. En esta fecha le quería hacer un homenaje, este día fue por muchos años muy difícil, todos los 6 de diciembre era un fiestón, un día de celebración a lo grande", añadió.

Para finalizar, mirando directamente a cámara completamente emocionada, le dedicó unas palabras a Jorge: " No hay día que no te extrañe, no hay un solo día que no piense en vos, que no me hagas falta, hablábamos todas las noches, siempre estas presente en mi vida y la de mis hijos".

La reflexión de Flor de la V sobre el acoso en Gran Hermano 2022

Walter Santiago superó la placa de nominación y Juan Reverdito se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano 2022, y en Intrusos (América TV), Flor de la V puso en debate el criterio del reality a la hora de condenar y sancionar las conductas inadecuadas de los participares.

La conductora advirtió que, en su visita al programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa, Martina Stewart Usher contó que vivió situaciones incómodas con Alfa y, al parecer, nunca las pasaron al aire.

"Martina dijo que vivió episodios de acoso con Alfa. ¿Qué pasó con Gran Hermano? ¿No vio esos episodios?", señaló Flor de la V.

La figura de América TV consideró que Gran Hermano tendría que haber sancionado a Alfa en esa oportunidad. "Martina lo habló en el confesionario y hoy dijo que lo charlaron con las chicas. ¿Por qué Gran Hermano no sancionó en ese momento a Alfa?", sostuvo.

Por último, Flor reiteró que no hay equilibrio en las medidas que toman con los participantes. "La pregunta que yo le hago a Gran Hermano es : ¿Por qué no se hizo el tema? ¿Es aleatorio? ¿Con qué vara miden lo que muestran o lo que no?", sentenció.