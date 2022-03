La emotiva despedida de Andy Kusnetzoff a Gerardo Rozín: "Si bien no éramos amigos..."

andy k posteo Rozín.jpg El posteo de Andy Kusnetzoff con el que despidió públicamente a su colega Gerardo Rozín, tras su dolorosa muerte el viernes pasado.

A tiempo que el conductor de PH, Podemos hablar agregó fiel a su estilo "Dentro de la cagada que fue la noticia me puso contento ver tanto afecto y reconocimiento de parte de todos".

Y para graficar la clase de periodista y productor que era Gerardo Rozín, Andy recordó aquella vez que visitó su programa de entrevistas y lo sorprendió trayéndole de Brasil un amigo suyo. "Me sorprendiste mucho cuando fui a tu programa Gracias por venir y me trajiste un amigo mío de la infancia desde Brasil ! Qué productor… Me gustó esa charla donde hablamos de lo que te pasaba, y por supuesto me arrepiento de no insistir con ese café. Hasta la próxima Gerardo, no fue en vano todo lo que diste", cerró.

La conmovedora propuesta de Jésica Cirio a días de la muerte de Gerardo Rozín

La muerte de Gerardo Rozín el viernes por la noche sorprendió y causó mucha conmoción en el mundo del espectáculo. Los familiares, amigos y conocidos transmitieron su tristeza por las redes.

A tres días del fallecimiento, Jésica Cirio hizo una propuesta para su gran compañero de conducción de “La peña de morfi”, Telefe. Ambos estuvieron al frente del ciclo durante los últimos años entonces, la rubia hizo pública una jugada propuesta.

Para que nadie se olvide de él y todo lo que hizo en los últimos años en la televisión, Jésica propuso: "Este estudio tendría que tener tu nombre. Like para que el estudio se llame Gerardo Rozin".

cirio.jpg Jésica Cirio propuso que el estudio televisivo de La peña de Morfi lleve el nombre de Gerardo Rozín, a modo de homenaje.

Cirio sumó a la votación de la gente para poder presentar seguramente luego en el canal y poder rendirle ese tan sentido homenaje.