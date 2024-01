La emotiva despedida de Susana Giménez de los escenarios en Punta del Este: el video

Después del enorme aplauso que recibió por parte de sus fans, la diva expresó unas emotivas palabras. Luego de que subiera el productor Gustavo Yankelevich al escenario, Susana dijo: "Él es el culpable".

“Todo lo que me propone casi siempre lo consigue porque en esto tenía razón, aunque había una que no me gustó, de casualidad, la única”, afirmó y agregó: “Esta me encantó, y tenías razón, a la gente le encanta, sonríe, y me parece que estamos viviendo todos un momento en el que hay que reírse un poco realmente”.

“Nosotros un poco por la política pero hasta el mundo está mal. ¡Hasta Ecuador se puso terrible, una cosa rarísima”, opinó la diva de los teléfonos.

Y expresó: “Quiero agradecer a todos los que están acá y especialmente a todo Uruguay que me recibió con los brazos abiertos, y con tanto cariño que a veces no puedo ni salir porque me agarran hasta en la farmacia. Ahora porque estoy maquillada pero yo tengo una cara que parezco horrible y le digo a la gente ‘no puedo sacarme una foto, ¡estoy sin maquillaje!’, pero no importa, me la saco igual”.

Al final, la actriz, que debutó en 1972 con la obra Las mariposas son libres, manifestó: “Los amo a todos, me han recibido y me han despedido de una manera muy cálida, gracias”.

Susana Giménez desepedida 2.jpeg

La noticia que Susana Giménez no esperaba de Mirtha Legrand: ¿se enojará la diva de Telefe?

Luego de un 2023 lleno de trabajo y compromisos, Mirtha Legrand se tomó los primeros días de enero para vivir el verano en Mar del Plata. De esta manera, la diva aprovecha para reunirse con amigos y por la noche suele ir al teatro.

Y además, la conductora sorprendió al contar que tenía previsto hacerse una escapada a Uruguay y darle una sorpresa a su amiga Susana Giménez. “Voy a ir para el cumpleaños de Susana", dijo con alegría el día lunes.

Susana está en Punta del Este realizando su temporada despedida de la comedia Piel de Judas y la diva de los teléfonos cumplirá 80 años el próximo 29 de enero donde hará un festejo muy especial.

Pero ahora, La Chiqui decidió no asistir a la fiesta. “No, no voy a ir porque me complica mucho. Voy a estar grabando mis programas. Me complica mucho estoy trabajando”, destacó Legrand en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

Lo curioso de esta decisión, es que aún no se la confirmó a Susana y se estará enterando por la televisión. “No, ja, ja, todavía no pudimos hablar. Ella no sabía que yo no iba a ir, se lo mandamos en un secreto. Me complica mucho la vida”, confirmó Mirtha.