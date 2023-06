La emotiva despedida de un histórico integrante de Intrusos

Embed

Flor expresó sus ganas de, algún día, volver a trabajar con Rossi. "Te voy a extrañar muchísimo. Me encantó trabajar con vos. Espero que la vida nos vuelva a cruzar", añadió.

El histórico miembro de Intrusos recordó que él se fue durante un tiempo del programa y, después de ese periodo lejos, habló con las autoridades de América para poder regresar. "Fue una decisión personal volver a Intrusos. Hablé con Fernanda Merdeni y le dije que quería estar", explicó.

Al finalizar, Rossi aseguró que su carrera toma otros rumbos, pero siempre estará al pie del cañón. "Ahora tengo otras cosas y se me dificulta mucho. Si no puedo dar el 100, prefiero correrme. Estoy para cuando me necesiten. Gracias a todos", concluyó.

image.png

Flor de la V conmovida por el estado de salud de Silvina Luna: "Tuvo muchas ausencias y desamor"

Mientras se piden por dadores de sangre para Silvina Luna en medio de su internación en terapia intensiva en el Hospital Italiano, Flor de la V abrió la edición de miércoles de Intrusos, América Tv, completamente conmovida por la internación de la modelo, a quien conoce hace años y compartió muchos trabajos en teatro y televisión.

"Me va a costar muchísimo hacer este programa. Con Silvina empezamos juntas hace ya muchos años con Gerardo Sofovich queriendo triunfar, hicimos cantidades de obras y pasamos momentos increíbles, hemos reído, llorado y a mí me afecta muchísimo lo que le está sucediendo", comenzó Flor.

Embed

Y destacó cómo es Silvina como persona y por todas las cosas que tuvo que atravesar: "Es una chica que no se merece haber tenido tanta mala suerte en esta vida, ha sufrido desde muy chica en adelante. Uno la ve despampanante y hermosa pero tuvo muchas ausencias, soledad y desamor".

"Hoy estamos todos pidiendo por su salud. Está en un estado extremadamente delicado. Te pido que te sumes, que le pidas al que sea que vos creas. Prendé una velita, pidamos por ella que la buena energía llega", manifestó preocupada la conductora.

Y cerró: "Está todo el ambiente movilizado porque es una chica muy querida. Tuvo mala suerte con lo que le sucedió, tuvo la mala suerte en caer en las manos de un señor que le arruinó la vida".