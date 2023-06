Piden dadores de sangre para Silvina Luna tras una complicación de su cuadro de salud

Lo cierto es que hace algunos días Silvina se encuentra internada en terapia intensiva y desde el entorno de la modelo solicitaron este miércoles dadores de sangre.

SILVINA LUNA.jpg

"El entorno de #SilvinaLuna me pidió difusión para los que puedan ayudar. Gracias", precisó Ángel de Brito vía Twitter con el mensaje de WhatsApp que difundieron familiares y amigos de Luna.

En el mismo se detallan los teléfonos, correos electrónicos, requisitos, horarios de atención y lugar donde se puede acercar la gente para la donación de sangre.

"Dependemos de la solidaridad y colaboración de la comunidad para que nuestros pacientes sigan con sus tratamientos. Estaríamos muy agradecidos si pudieran difundir el pedido. Muchas gracias", se indica en el mensaje reenviado a los contactos para su difusión.

silvina luna dadores.jpg

Silvia Freire, la mujer que acompaña a Silvina Luna en terapia intensiva: "Estaba notablemente cansada"

En el ciclo Desayuno Americano, América Tv, se escuchó el testimonio de Silvia Freire, la mujer que acompaña a Silvina Luna en la internación.

Silvia tiene a su marido internado en la misma clínica en la sala de terapia intermedia y al estar allí fue acompañando a Silvina en estos días durante su internación en terapia intensiva.

"Iba a visitarla varias veces. Ella estaba con Ezequiel (su hermano). Me había contado algunas cosas suyas. Quería estar sola y no molestar a sus amigos, no querían que la vieran", indicó.

Y remarcó: "A veces uno se siente cansado y dice cosas desde ese lugar. No es tan fácil como se ve de afuera".

"Ella (Silvina) está poniendo el cuerpo desde hace mucho y estaba notablemente cansada", explicó Freire sobre los últimos días que pasó la rosarina.

Y añadió: "Tiene una fuerza infinita. La conocí en El show del problema y ella creía mucho en el karma. Era muy buena compañera y muy espiritual".