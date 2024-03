La escandalosa presentación de Florencia, la nueva integrante de Gran Hermano, que desató una ola de críticas

Pero lo que más llamó la atención de los televidentes y los fans virtuales del reality, y no precisamente para celebrarlo, fue su escandalosa confesión sobre su poco afecto por el baño. "Me lavo los sobacos, hago el baño polaco pero no me lavo el pelo", disparó sin prejuicio alguno.

Asimismo, otro de los comentarios que no cayeron nada bien, al menos en las redes sociales donde Florencia Regidor se convirtió rápidamente en tendencia, tuvo que ver con su filoso comentario sobre las mujeres en general.

"Soy re simpática, me suelo llevar bien con la gente, no tanto con las mujeres porque son envidiosas, te suelen dar por atrás y te quieren sacar al novio", fue el comentario en cuestión por el que parecería haber entrado al juego con el pie izquierdo, a juzgar por la reacción de los usuarios de X -ex Twitter-, que ya parecería haberla desaprobado.

Apareció un escandaloso video de Mauro D'Alessio, el nuevo participante de Gran Hermano

El lunes se vio una movida gala en Gran Hermano, Telefe, donde Santiago del Moro anunció el ingreso de cinco nuevos participantes a la famosa casa.

Uno de ellos se trata de Mauro D'Alessio, un joven ex rugbier que se definió egocéntrico, amante del gimnasio y las fiestas electrónicas, y que le gustan mucho las mujeres en preferencia rubias.

"La gente considera que soy el tincho modelo por las minas, el gimnasio, salir y todo lo que hago yo”, decía Mauro en su presentación en el reality. En ese instante, en las redes sociales su excéntrica presentación comenzó a tener repercusión y se filtró un escandaloso video de Mauro D'Alessio.

En el mismo, se lo puede ver al corpulento joven bailando con una tanga con música de fondo, con su teléfono celular en la mano y mientras otro hombre lo filma de al lado.

Las imágenes rápidamente tomaron repercusión en las redes y se lo ve a Mauro hablando y disfrutando de un momento de diversión en lo que parece ser un departamento.