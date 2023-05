La ex de Daniel Osvaldo respondió las críticas por su buena onda con Gianinna Maradona y apuntó filosa contra Jimena Barón

Al mismo tiempo, agregó picante: “También basta con hacerse las víctimas y acusar a los demás de ser traidores porque en esta historia todos hemos cometido errores por amor. Yo, en primera persona, lastimé a Ana y probablemente hice sufrir a su hijo. Jimena me lastimó a mí”.

“Pero el pasado es el pasado. Hay que perdonar, hay que seguir adelante, tener una nueva vida. La vida es un karma, todo vuelve, y todo ha vuelto para todos. Lo mal que hicimos volvió y más malo. Y yo creo que es hora de reconstruir, no de destruir”, siguió en su texto con fondo rosa.

Elena Braccini posteo .jpg

Al tiempo que concluyó: “Es hora de olvidar, de seguir con nuestras propias fuerzas. Reconstruir una vida y una carrera a través de nuestras propias habilidades y no hundir a alguien. Repito: todos hemos cometidos errores. Yo fui la primera, probablemente, y asumo mis responsabilidades. Pero sigamos adelante. Somos todas madres y yo vi, cuando fuimos a Argentina, que somos buenas madres porque nuestros hijos son buenos, se quieren y son educados”.

Pero apenas una hora más tarde, ante el revuelo generado con su posteo, sumó una nueva historia virtual. "¿La gente sabe leer? ¿O soy yo que en español no sé explicarme bien? Mi post no es en contra de Jimena, para nada. Solo creo que, como es una muy buena cantante, para mí puede hacer música sin acusar a ninguno porque esto significa que no olvidaste todavía. Es darle importancia. ¡Como tenemos hijos en común, vamos adelante! Somos inteligentes, somos talentosas. No sirve esto. Esto alimento el odio. Yo pienso esto. ¡Después, cada uno, de su vida, hace lo que quiere!”.

Elena Braccini 2.jpeg

La tajante reacción de Jimena Barón sobre el distanciamiento de Dalma Maradona tras su pelea con Gianinna

Después del picante mensaje público que Daniel Osvaldo le dedicó a Gianinna Maradona por su cumpleaños, relación que rompió la amistad de su ex, Jimena Barón, con la hija del Diez e inevitablemente generó el alejamiento de su hermana Dalma Maradona, la cantante se refirió a esta otra pérdida.

Consultada por LAM (América TV), la intérprete de La araña -justamente tema dedicado a la menor de las Maradona- fue clara, aunque diplomática, al referirse a la amistad perdida con Dalma. “Yo no quiero seguir con este tema, ¿viste? Nada, ya está”, comenzó asegurando.

Jimena Barón captura LAM - relación con Dalma Maradona.jpg

Al tiempo que luego reveló: “Hubo como una decisión familiar de ausentarse, que es como la historia de mi vida. Pero bueno, nada, está bien, que sé yo, ni idea. Trato de empatizar, igualmente, pero no me parece justo para una amiga de toda la vida, desde muy chiquitas”.

“La quiero mucho y en este momento de mi vida, ya hace tiempo, que yo me quedo con las cosas buenas y avanzo también, porque también hay que soltar y avanzar”, concluyó Jimena Barón visiblemente movilizada después del mal momento que había pasado con un grupo de noteros la noche anterior a la salida del programa Noche al Dente, en la puerta del canal del cubo.