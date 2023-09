La ex de Luis Miguel estalló contra el cantante e hizo una grave acusación

Aracely Arámbula acusó a Luis Miguel de deudor alimentario - Captura Intrusos.jpg

Así las cosas, desde hace años "La Chule", tal como la apodan en el país azteca, le reclama públicamente a Luis Miguel sus obligaciones como padre. Y recientemente volvió a la carga desde un evento en el que fue entrevistada por la prensa mexicana, y que fue reproducida por Intrusos (América TV).

“Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá”, disparó de movida la actriz en la alfombra roja de la obra teatral Vaselina.

Embed

El reclamo de Aracely Arámbula a Luis Miguel con relación a sus dos hijos

“Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración. ¡Y cómo es posible que tienen el papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre!”, deslizó enérgica Aracely comparando el comportamiento de Luis Miguel con otros artistas.

Asimismo, remarcó entre triste y furiosa: “A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos”.

Aracely Arámbula con sus hijos Daniel y Miguel en Disney.jpg

Y como para graficar la completa ausencia de Luis Miguel en la vida de sus hijos, Arámbula hizo saber que ni siquiera los ha invitado a alguno de sus conciertos. “No hemos recibido invitación para los conciertos, ni hemos recibido invitación para nada”, remarcó.

En tanto, en otro tramo de la entrevista la actriz mexicana dejó expuesto al cantante asegurando que Luis Miguel no cumple con sus obligaciones económicas como padre de Daniel y Miguel. “Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos, pero ahorita yo vengo a divertirme mucho”, concluyó contundente.