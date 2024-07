La experiencia de Dalma Maradona con una médium que la conectó con su papá

"Todavía me cuesta lo que pasó con mi papá. Entiendo perfectamente lo que pasó, pero me cuesta decirlo. Hay palabras que no quiero usar", manifestó la hija del astro del fútbol.

En la charla con el periodista, Dalma reveló que vivió una experiencia impactante con una médium que la conectó con Maradona. "Al año (de la muerte del Diez) o un poco antes, me contactaron con una mujer. Una persona muy cercana me dijo: 'me parece que vos y tu hermana tienen que ir a conocer a esta mujer'", recordó.

La actriz mencionó que, antes de ir al encuentro con esa mujer, estaba escéptica. Sin embargo, le dio datos que la dejaron helada. "Yo confió en esa persona que me recomendó a esa mujer. A esa persona le pasó algo muy parecido con un familiar. Dije: 'bueno lo intento'. Pensaba: 'que sé yo si es verdad, de mí puede saber todo', pero habían cosas que no podía saber. No están en ningún lado", siguió.

Dalma indicó que afectos cercanos también pasaron por la misma experiencia y comprobaron lo mismo que ella. "Fue algo hermoso para mí. De hecho, Yo la recomendé con amigos míos y les pasó lo mismo. Me decían: '¿cómo puede ser?'", cerró.

Guillermo Coppola confirmó de qué equipo era hincha Diego Maradona: "Su primer cuadro era..."

Guillermo Coppola, ex manager y amigo de Diego Armando Maradona, confesó de qué equipo era hincha de chico el astro del fútbol, quien falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020.

Guido Kaczka le preguntó a Guillote directamente al aire en No está todo dicho, La 100, de qué cuadro era Diego, ante el llamado de un oyente de Monte Grande que contó que era hincha de Independiente.

"Muy bien el rojo", reaccionó Coppola. Y el conductor le consultó: "Se dice que Maradona era de Independiente...". A lo que ex manager del Diez contó: "Así dicen".

Embed

Y luego reveló de qué cuadro era realmente Maradona de chico: “Diego, era tanta la idolatría que sentía por Ricardo Bochini que era hincha de Independiente”.

“Después, la vida, los años, lo hicieron de Argentinos Juniors y de Boca Juniors”, explicó Guillermo Coppola.

“Pero en el fondo, entonces, es como que su primer cuadro era Independiente”, insistió el conductor, y Coppola coincidió: “Su primer ídolo era Bochini y él era el símbolo de Independiente”.