La experiencia paranormal que vivió Marcela Tauro después de una fuerte pelea con Jorge Rial

"Cunado terminó el vivo de Instagram, me dice 'acá veo una pareja, dos personas, que partieron hace mucho, te quieren decir algo...'", siguió Tauro.

En ese instante, la periodista le preguntó quiénes eran. "Me dice 'se llaman Victoria y Ramón'. '¿Son familiares de sangre?', le pregunté. 'No, no son de sangre', me respondió. 'Me dicen que dejes todo en manos de ellos'", añadió.

Tauro no podía entender a quién se refería, pero finalmente comprendió todo. "¡Eran los padres de Rial!", remató.

"¿Le contaste a Jorge?", indagó Pía Shaw. "Dudé en decirle. Pasa que estábamos peleados. De todos modos, me parece que él no cree en estas cosas", sentenció.

image.png

La reacción de Jorge Rial tras la historia de Marcela Tauro en LAM

Después de escuchar el testimonio de Marcela Tauro en LAM (América TV), Jorge Rial publicó un contundente mensaje en Twitter.

"¿Esto está saliendo al aire?", exclamó el conductor y subió una captura de su ex compañera en el ciclo de Ángel de Brito.

image.png

Al parecer, la anécdota que Tauro relató en LAM no fue del agrado de Rial.