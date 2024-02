La explosiva respuesta de Martín Redrado sobre Luciana Salazar: "Vive de la extorsión"

"También me dijo: 'Yo te puedo mostrar mis movimientos bancarios para demostrar que no estoy embargado. Tampoco soy deudor alimentario. Como vos sabés hay una lista publicada por el Poder Judicial de los deudores alimentarios y yo no estoy en ninguna lista. Si sos deudor alimentario no podés salir del país hasta que pagues'", siguió leyendo Yanina.

"'Lamentablemente vive de la extorsión. Yo puse punto final en el 2018'. Yo le pregunto si no tiene un contrato para pagarle una cuota hasta los 18 años a Matilda. Él me pone: 'ella quiere extender mi pago por la subrogación, hacerme cargo de una decisión de ella de tener una hija'", agregó la rubia mirando a su teléfono celular.

Acto seguido, la mujer de Diego Latorre contó que le repreguntó por el embargo que mencionó Salazar y leyó: "'Fue un pedido de su abogado que rechazó la Cámara Sala A'".

Embed

Tremendo descargo de Luciana Salazar contra Martín Redrado por la cuota alimentaria de Matilda

La relación entre Luciana Salazar y su ex Martín Redrado es nula y actualmente solo los une la guerra judicial por los alimentos de Matilda. Ahora, la rubia volvió a expresarse e hizo un duro descargo contra el economista.

A través de sus historias de Instagram, la modelo escribió: "Tenías que presentarte el 8 de este mes en la Justicia civil de familia y ahora presentás una reserva de viaje que hasta abril no venís".

Pero no quedó ahí, Salazar también expresó: "Esto es una broma, no se puede creer. Justo hoy se cumplen dos años que no cumplís con la cuota alimentaria. Si no fuera por tu firma te presentarías ya".

"No tenés vergüenza de lo que hacés con una menor. Esto es indignante", cerró furiosa Luciana.