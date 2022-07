La explosiva respuesta de Nicole Neumann a Luli Fernández por acusarla de bajarla de Los 8 escalones del millón

Y en las últimas horas, Nicole le hizo frente a Luli mediante un explosivo descargo.

En una nota con la revista Paparazzi, Nicole Neumann la desmintió: "Es gente que no me conoce. Claramente, la gente que me conoce sabe que esa (bajar a alguien de un trabajo) no es mi filosofía de vida. Yo no actúo así, pero cada uno es libre de decir y sacar las deducciones que le parezcan".

"Lo que no es verdad no me afecta, uno le da poder a lo que quiere y a lo que siente. No me afecta porque no es verdad", remarcó.

"Obvio que yo a ella la conocía, hemos compartido trabajos hace años, y eventos... Ya nada me sorprende de la gente, pero está todo bien, ojalá que cuando yo no venga al trabajo la vuelvan a convocar para reemplazarme, será un placer", cerró Nicole.

Nicole Neumann reveló su grave problema existencial en Los 8 escalones del millón

Tal parece que la banqueta de jurado de Los 8 escalones de millón (El Trece) es una suerte de diván catártico para Nicole Neumann. Sucede que después de admitir allí días atrás que tiene ganas de casarse con Manu Urcera, ahora habló del grave problema que sufre con las uñas de sus manos, describiéndolo como un verdadero problema existencial.

La cuestión es que el programa conducido por Guido Kaczka transcurría por los carriles normales, cuando el conductor de Los 8 escalones del millón le hizo una pregunta sobre aves a Lyúrkarys, una joven que se destacaba por sus larguísimas y prolijas uñas. Fue tras su respuesta cuando Nicole Neumann no se aguantó y preguntó a la participante si aquellas uñas eran postizas.

"¿Las uñas son kapping como las mías o son postizas?" quiso saber la modelo. Y al encontrarse con la respuesta de que eran esculpidas y hechas por la misma concursante, Nicole confesó sorprendida, y entre risas, "Yo tengo dos problemas existenciales con las uñas. Una, es escribir... escribo en japonés con las uñas. Y después, tirar la cadena del inodoro".

Al tiempo que inmediatamente la jurado del ciclo del Trece se explayó y relató "¡Es muy complicado! Una vez se me trabó el dedo porque quería poner el puño, porque con la uña me la quiebro. Y casi me tengo que llevar la tapa del inodoro conmigo, te juro". En tanto, como la participante aseguró no tener esos inconvenientes, Nicole Neumann sacó como conclusión "¡Ah, entonces es un problema mío!".