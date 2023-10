La extraña actitud de Diego Leuco al hablar de su ruptura con Sofi Martínez: "Fingiendo demencia"

Tras la noticia, Diego vivo un inesperado y tenso momento en su programa de Luzu Tv, Antes que Nadie, y decidió aclarar una vez la situación que estaba viviendo con Sofía. “No estoy fingiendo demencia, solamente no hay mucho más para decir ”, aseguró en vivo.

"Está todo dicho y está todo público, es eso nomas y no es la idea insistir mucho ni mediatizar nada. Se pregunta y se responde con cordialidad, es lo dicho y no hay mucho más para agregar", sentenció.

Sofi Martínez y Diego Leuco confirmaron su separación: los motivos

Este lunes, en LAM, el conductor Ángel de Brito anunció que Sofi Martínez y Diego Leuco están atravesando una crisis amorosa y los periodistas hablaron por separado con el ciclo de América TV sobre su reciente separación. "Los dos confirman que ya no viven juntos", reveló Ángel.

"A veces a pesar del amor hay que encontrarle la vuelta, estamos en ese momento. Nos amamos mucho, estuvimos juntos ayer en mi cumple, obviamente, tenemos una historia hermosa. Pero bueno, a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos, y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo", aseguró el conductor de La Peña de Morfi a LAM.

Y agregó: "Nada que no le pase a todo el mundo. Es ver un poco cómo enganchamos de nuevo, porque de verdad hay mucho amor. Estar en pareja, sobre todo en esta época, es difícil lo que hay que congeniar".

Ahí, le preguntó el cronista qué cosas tiene que congeniar una pareja. "No puedo, no me puedo abstraer ahora. Cualquier cosa que te diga se va a tomar de otra manera. Me costaría mucho ahora hacer una definición de eso", le respondió Leuco.

Más adelante, el cronista fue a buscar a la periodista deportiva y ella expresó que "cada pareja tiene momentos". "Estamos transitando uno más", admitió Martínez.

"¿El trabajo a veces complica?", le consultó el cronista. "A veces pasa, pero no es eso. La realidad es que él siempre me acompañó mucho en todos mis trabajos, al contrario, creo que es algo más de orgullo por el trabajo, por lo bien que le va, o por ver al otro realizado, haciendo lo que le gusta, que otra cosa", sostuvo. Acto seguido, el movilero volvió a insistir: "¿Qué paso?". "Sin definiciones", expresó Sofi.