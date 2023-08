La extraña actitud de Julieta Poggio al hablar de su relación con Marcos Ginocchio: "La verdad que..."

Evitando lo mencionado por la periodista, Julieta contestó: “La verdad que tenemos una re linda relación, es muy lindo poder seguir trabajando con los chicos fuera de la casa, saber que todos teníamos los mismos sueños y seguir compartiendo trabajos”.

“No me estas respondiendo…Me tendrías que decir: 'nunca estuve con él en una casa del Tigre'”, insistió entonces Karina y la bailarina remarcó: “Tenemos una relación de amistad como tengo con Nacho y sigue siendo cómo fue adentro de la casa”.

Tras el particular ida y vuelta, Maite Peñoñori decidió intervenir y se centró en lo que sucedió durante el reality. "Siendo honesta, adentro de la casa, ¿en algún momento te peso el tener pareja y te costó no tentarte con alguien?", le consultó.

“Yo entré muy enamorada a la casa y estaba en esa burbuja, con esa idea que no quería que se pinche. Son muy fuertes los sentimientos ahí adentro y confundirte te jugaba mucho en la cabeza. Yo siempre mantuve esa idea del amor que dejé afuera”, aseguró Juli y cerró: "Jamás se me pasó por la cabeza engañarlo".

Embed

Julieta Poggio rompió el silencio y habló de la foto de Lucca Bardelli que revolucionó las redes

En las últimas horas Lucca Bardelli, ex de Julieta Poggio, estuvo en el foco de atención por una sorpresiva foto que compartió en sus redes sociales besando a otro hombre. La misma fue eliminada minutos después, y finalmente la ex Gran Hermano (Telefe) rompió el silencio para opinar al respecto.

“Estoy viendo mucho algo en el chat. No sé si ya lo vieron… sobre una foto”, comenzó diciendo en su programa vía streaming Fuera de Joda y aseguró: “Yo la vi, sin comentarios al respecto estoy".

En ese momento, su compañero Nacho Castañares le ofreció hacer un descargo en vivo y ella expresó: "¿Qué voy a decir? Porque si tengo que decir algo…mejor no digo nada. Me callo la boca"

Al no haber visto dicha imagen, Nacho también propuso mostrarla en pantalla y Juli sentenció: “No hay chance, la dejamos ahí mejor”. "El la bajo”, sumó Daniela.

En ese sentido, La Tora intervino indignada con la situación y soltó: "En realidad lo está haciendo para esto, que hablemos de él porque no tiene ningún talento y no estuvo en Gran Hermano, solo fue espectador. Cree que es mejor subir algo de contenido y que se lo levanten, pero le va a durar un mes” .

“Bueno, lo dejamos ahí, no vamos a hablar más del tema y lo digo para que ya no me lo pongan más”, cerró Julieta.