La famosa que se enojó y se retiró antes del show de Luis Miguel: "Me voy a ver Gran Hermano"

Fue el primer show que el cantante realizó en esta nueva visita a la Argentina, donde sólo accedieron 2200 personas, la antesala de las presentaciones en el Campo Argentino de Polo y Córdoba. Los afortunados que asistieron disfrutaron de una noche de lujo y estuvieron más cerca que nunca del Rey del Sol.

La cita fue a las 19.30hs. Por una alfombra roja por donde desfilaron varias celebrities como Sofía Zámolo, Georgina Barbarossa, Rusher King, Ángela Torres, Guillermo Coppola, Gonzalo Bonadeo, Zulemita Menem, Marcela Tinayre, y Sebastián Battaglia entre otros. Todos los invitados accedían a una recepción con instrumental del artista, mientras se ofrecía un cocktail con aperitivos, espumantes y barra de todo tipo de bebidas.

Posteriormente se dio paso al salón donde se sirvió la cena, con 150 mesas y ambientado con las preferencias de Luis Miguel: rosas blancas y velas con esencia de vainilla. Pero hete aquí, que entre los invitados también se encontraba la periodista de Telefe Pilar Smith, quien al ingresar al salón y ver lo lejos que estaba del escenario la mesa que le había tocado no dudó en levantarse e irse sin más.

Así lo hizo saber la propia Pilar desde sus historias virtuales. "Mi mesa está muy lejos del escenario así que me fui! Luismi perdón pero no traje largavistas!" escribió sobre una fotografía de su llegada a La Rural. Al tiempo que remató, visiblemente molesta: "Me voy a ver GH".

El exclusivo menú de la cena gala de Luis Miguel en La Rural

El menú de 3 pasos de la velada en la que Luis Miguel tuvo su contacto más cercano con sus fanáticas, estuvo a cargo del Faena Catering.

La entrada constó de un carpaccio de pulpo, alioli al olivo, tomates cherry y chips de papa. En tanto, el plato principal fue: carnes patagónicas con boniato, cebollas caramelizadas, vegetales de estación, con salsa de oporto y malbec. Mientras que para el momento del postre, la elección fue domo de dulce de leche, dulce de leche natural y chocolate. Claro que también hubo menú especial para vegetarianos.

Una vez finalizado el servicio de gastronomía llegó el turno de deleitarse con los mejores temas de Luis Miguel. El show de la mega estrella mexicana comenzó con su clásica Intro y luego le siguieron “Será que no me amas” y “Amor, amor, amor”. Luego todos los presentes disfrutaron de temas como “Suave”, “Te necesito”, “Hasta que me olvides”, “No se tu”, “La media vuelta” y “La bikina”. El cierre fue el medley compuesto por “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul” y “Cuando calienta el sol”.

Cabe recordar que esta noche inicia sus conciertos previstos en el Campo Argentino de Polo donde se presentará los días 6, 8 y 9 de marzo, continuando el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.