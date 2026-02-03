La felicidad de Flor Peña por las nominaciones en los Premios Estrella de Mar: "Soy feliz haciendo teatro en Mar del Plata"

En este contexto, la propia actriz celebró la noticia y expresó su vínculo con la ciudad: “Soy feliz haciendo teatro en Mar del Plata y con su gente”, resumió tras conocerse las postulaciones.

A su vez, Ricky Pashkus fue distinguido en la categoría Dirección Nacional por su trabajo al frente de la puesta. En el plano técnico, la producción también logró destacarse: Jorge Ferrari compite en la terna de Escenografía y Mercedes Colombo fue nominada por su labor en Vestuario, dos rubros fundamentales en la estética y el impacto visual del espectáculo.

Por último, Mariano Magnífico recibió su nominación en la categoría Actuación de Reparto. En tanto, Pardo Producciones también fue distinguida con la nominación a Producción Nacional, reafirmando el respaldo y la calidad del equipo productor detrás del espectáculo.