La felicidad de Flor Peña por las nominaciones en los Premios Estrella de Mar: "Soy feliz haciendo teatro en Mar del Plata"

La esperada lista de nominados a los Premios Estrella de Mar 2026 fue dada a conocer este lunes por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata, marcando el pulso artístico de la temporada teatral de verano. Entre más de 350 espectáculos inscriptos, Pretty Woman, el musical se destacó con ocho nominaciones en categorías clave que reflejan tanto su impacto en el público como la calidad integral de su producción, ubicándose además entre las obras más nominadas de la temporada junto a la comedia La Cena de los Tontos.