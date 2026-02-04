El enigmático posteo de Sarah Borrell que despertó fuertes rumores con Luciano Castro: "A dónde..."

Así, la enigmática historia compartida por la joven danesa, con la imagen de un avión y las opciones de posibles destinos, sumó un nuevo condimento a esta trama.

Qué dura confesión le hizo Luciano Castro a Adrián Pallares por la separación de Griselda Siciliani

Adrián Pallares reveló este miércoles en Intrusos (América TV) que en las últimas horas mantuvo una charla íntima y extensa con Luciano Castro, en medio de la crisis sentimental que atraviesa con Griselda Siciliani.

"Hablé un rato bastante largo con Luciano Castro. Decirles que escuché básicamente un tipo muy triste. Reconoció que perdió al amor de su vida, que no podía creer las cosas que hizo y está acompañado por su hijo mayor", comenzó relatando el conductor, dejando ver la vulnerabilidad del actor.

Al profundizar sobre lo que le transmitió Castro, Pallares agregó: "Él sintió que el periodismo, incluyendo a todos, le hemos pegado demasiado en el piso, que él es un hombre que está en el suelo y está en el piso, se siente mal". Con esas palabras, expuso el malestar del artista frente a la exposición mediática.

"Me dijo que tenía 34 años de actor y que vio un ensañamiento y que él no le hizo nada a ninguno (de los periodistas). Lo que más le afectó es que él siente que se ensañaron con él de la burla y todo lo que ha pasado", continuó analizando Pallares, reflejando la sensación de injusticia que atraviesa el protagonista.

El conductor también contó cómo respondió ante la sinceridad de Castro: "Yo lo escuché y lo único que le dije es que si había una noticia que tenía que ver con el tema lo íbamos a hacer, si pasa algo. Mientras no haya noticias con Intrusos está todo bien y cuando pase algo que tenga que ver con tu eje estaremos ahí". De esta manera, dejó en claro que el programa no busca alimentar polémicas sin sustento.

En esa línea, Pallares fue contundente respecto a las publicaciones de Flor Vigna en redes sociales: "La verdad que replicar cada bolud.. que Flor Vigna sube en sus videos sobre este tema, acá no. Si la pasaste mal Flor Vigna, hablalo seriamente". Así marcó distancia de las chicanas virtuales que rodean la situación.

Por último, el periodista compartió un gesto que lo conmovió profundamente: "Me dijo una cosa que a mí me llegó, que soy un tipo sensible. Me dijo que estaba mirando un mensaje que te escribí hace un montón de tiempo, y en resumen era: prefiero una mala nota a perder a un amigo. No es de ahora, de tiempo atrás. Y no me pidió nada, me contó lo que le estaba pasando y lo que estaba haciendo para tratar de solucionarlo".