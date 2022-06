La feroz comparación de Jorge Rial sobre la separación con Romina Pereiro y la de Silvia D´Auro

"La primera se rajó y no volvió más", contó Rial a Teleshow. Además, agregó: "Nada. No importa. Fui generoso, pero no, bueno, aparentemente...".

Entonces, se refirió a la nutricionista: "Y con Romina recién nos separamos y es totalmente distinto, es otra clase de mujer".

Hoy Rial rehízo su vida y en un viaje a España, a donde fue a ver un recital de los Rolling Stones, se encontró con Josefina Pouso y se animaron a comenzar un affaire, aunque por ahora ninguno de los dos quiere ponerle título a ese vínculo.

image.png

Jorge Rial confirmó su divorcio de Romina Pereiro: "Era necesario... la convivencia mata al amor"

Luego de que durante la tarde del miércoles Ángel de Brito anunciara desde sus redes sociales firma del divorcio entre Jorge Rial y Romina Pereiro, el periodista ex conductor de Intrusos lo confirmó en primera persona frente a las cámaras de LAM (América TV).

"Mi estado civil es separado... Efectivamente y lamentablemente firmamos los papeles de divorcio oficialmente... Con pena lo digo esto, no lo digo con alegría. Es un momento feo" fueron las primeras palabras de Rial ante la consulta del cronista del ciclo televisivo. Al tiempo que agregó con tranquilidad: "No significa nada, es un divorcio, no se sabe qué va a pasar en el futuro... [pero] era necesario por el bienestar nuestro mental y de los medios".

image.png

Sin muchas ganas de comunicarlo, según sus propias palabras, el ahora ex marido de Romina Pereiro contó que el trámite "Ya entró en el juzgado, así que ahora sólo hay que esperar que le juzgado lo firme". Mientras que sobre la posibilidad de volver a casarse en un futuro, Rial disparó enérgico "Olvidate... Yo ya no creo en esto. La convivencia mata el amor. Así que lo mejor es estar el tiempo que quieras estar. Creo en la distancia y estar cuando vos tenés ganas: dos días, tres días, irse de viaje".

Y con el pie picando, el notero de LAM indagó sobre su actual relación con Josefina Pouso tras ser descubiertos juntos en España. "Somos amigos y nos vemos cuando tenemos ganas. De hecho, desde que volvimos de Madrid no nos vimos más... No hubo nada más que eso... somos amigos, coincidimos en un lugar y punto. Ella hace su vida y yo hago la mía. ", aseguró Jorge Rial.