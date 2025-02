La feroz crítica de Yanina Latorre a la China Suárez y Mauro Icardi por un particular hábito

Así las cosas este viernes, con motivo del día de San Valentín, Yanina se despachó a gusto contra el futbolista y la actriz tras asegurar en su programa radial en El Observador que ella no quería festejar el Día de los Enamorados.

"A mi, mí marido ni me saludó, ni me dijo nada. Ni subió una foto conmigo. Y yo veo que todo el mundo está 'mu, mu, mu'" (mímica de besos)", confió entre risas y señaló picante: "La China Suárez le dijo: 'Gracias por tanto amor a Icardi'. Wanda una foto en la cama con L-Gante. Me aburren chicos".

Fue allí que una de sus compañeras, Juli Argenta, remarcó que “no hay nada de intimidad ya, nada”, en esa clase se parejas, lo que generó una profunda crítica reflexiva por parte de Latorre: “Aparte, en 15 días no hay tanto amor. Vamos a hablar en serio porque le estamos bajando el precio al amor. Hay calentura, recién se conocen, están todos locos, todos despechados”.

En tanto, acto seguido se centró en la foto que la China e Icardi postearon en sus Instagram Stories por el día San Valentín recostados y, fiel a su estilo, la comparó con ella y su marido. “Aparte otra cosa, porque esta gente de la novela turca cada cosa que hace se sacan una foto y la suben. Yo a la mañana igual, si me me llego a sacar una foto con Diego en la cama, vomita la gente. Todo con los pelos parados, todo viejo, arrugado. Yo también. Ojo, yo estoy inflamada cuando me levanto”, contó entre risas.

E indignada por las impecables imágenes que Mauro y la China muestran de ellos en las redes, Yanina Latorre disparó sincera: “Y vos la ves a la China con una cara de paz. Yo creo que por eso me da bronca y él con el ojo cerrado, aparte yo miré la foto, vamos a analizarla. Están iluminados. Ella duerme, él duerme casi sentado y duermen relajados porque yo me imagino cómo duermo”, e hizo graciosos gestos.

Así las cosas, tras su más sincera y desopilante catarsis, la mujer de Diego Latorre concluyó su filoso análisis preguntándose "¿Cómo están tan angelados en la foto? ¿Que viven con un fotógrafo que los ilumina y todo es un gran reality?“.

China Suárez y Mauro Icardi - IG San Valentín.jpeg

El nuevo negocio de la China Suárez y Mauro Icardi que provocará furia en Wanda Nara

Este viernes en LAM (América) hablaron acerca de la relación de Mauro Icardi con la China Suárez y dieron a conocer el nuevo proyecto en el que ambos están trabajando y que los volvería competencia directa de Wanda Nara.

“Se reunieron Mauro y la China ayer en Caballito con una importante empresa y van a lanzar algo que Wanda va a trinar, se la van a llevar los demonios”, anunció Pepe Ochoa revelando que lanzarán una marca de maquillaje.

Lo cierto es que a principios del 2021, la ex de Icardi lanzó su marca de maquillaje nacional, Wanda-Cosmetics, que ya cuenta con distintos locales físicos alrededor del país.

Como prueba de la noticia, Yanina Latorre también aportó un importante dato y aseguró que la actriz ya había comenzado su campaña de marketing para el lanzamiento de la marca.

“Le mandó regalos a Lola, mi hija. Le mandó una caja de maquillaje vacía, para mí es adelanto de que va a sacar maquillaje. Para mi es con el mismo que hace a Wanda porque ese hombre quedó de la gestión Icardi, él quedó intimo”, comentó.