La romántica sorpresa de la China Suárez a Mauro Icardi para celebrar San Valentín

Esta vez, Mauro fue quien se encargó de mostrarlo a través de las redes y compartió en sus historias un video donde se podía ver el techo lleno de globos de corazón y su cama con pétalos de rosa y fotos de ellos.

En la historia, Icardi incluyó la canción You're Still The One, de Shania Twin, que contiene una letra de amor que podría ser significativa para la pareja.

“Gracias”, escribió el delantero del Galatasaray junto emojis de enamorado y corazón en llamas dejando expectantes a sus seguidores acerca de cómo seguirá este día especial.

La China Suárez provocó de la peor manera a Wanda Nara tras el lanzamiento de su nuevo tema con L-Gante

Ya es sabido que la feroz guerra entre Wanda Nara y la China Suárez no se limita a quién se queda con el amor de Mauro Icardi. Viajes, casas, fotos, outlooks y hasta videoclips son una especie de competencia a muerte entre la mediática y la actriz, y quedó demostrado este jueves.

Lo cierto es que ayer por la tarde, Wanda lanzó junto a L-Gante una reversión de Amor Verdadero, canción que un año atrás presentó con Icardi como protagonista del videoclip, en un evento en la Costanera con todos los medios presentes.

En tanto, la ex Casi Ángeles no se quedó atrás y precisamente durante la misma jornada anunció desde sus Instagram Stories su participación en el videoclip de la canción Money, de Mhtresuno y Alan Gómez. En las imágenes se la ve a Suárez con uno de los músicos viajando en ascensor y bailando en una sala de espera.

Sin duda, se trata de una clara mojada de oreja para Nara dado que la mediática también tiene un tema con ese nombre. Puntualmente fue la tercera canción que lanzó Wanda en su carrera musical, y los que saben aseguran que estaría dedicada a la China, con la que ya estaba enfrentada luego del Wandagate.

Por aquel entonces las frases del tema de Wanda que llamaron la atención fueron “¿Te gusta cómo soy? ¿Te gusta copiarme, mi amor?”, en una clara referencia a esta costumbre de competir tanto en las publicaciones, como en el resto de las actividades. Vale recordar que en su momento Nara aseguró que la China quería "su vida".

Cierto o no, la realidad es que a casi cuatro años del Wandagate actualmente Nara está separada de Mauro Icardi y es la China Suárez la pareja del futbolista con la que se muestra feliz y enamorado.