La feroz guerra de Ángel de Brito con su ex canal, El Trece

Así, mientras Ángel no perdió la calma en ningún momento y disfrutó los primeros días del año en las playas de Punta de Este luego regresó al país, se mantuvo cauto y silencioso sobre la cuestión. Aunque siguió paseando por el interior del país, alternando con sus charlas virtuales con sus casi 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde sigue tirando información de la farándula.

Ángel de Brito El Trece Historia.jpg El posteo de Ángel de Brito sobre cómo quedó su relación con El Trece tras su ida.

Y fue precisamente allí donde en las últimas horas, a través del sistema de preguntas desde sus historias, un seguidor le consultó si era cierto que El Trece no lo quiere dejar trabajar. Y Ángel de Brito, escueto, directo y filoso como suele mostrarse respondió un lacónico "Sí", dando a entender de esta manera que si hasta el momento no confirmó su vuelta a la tv abierta en alguno de los canales de la pantalla chica argentina, se debe pura y exclusivamente a las argucias legales que estaría ejerciendo el grupo Clarín a modo de revancha por dejar la emisora.

La furia de Ángel de Brito con el nuevo programa de Fabián Doman: "Qué ratas"

Desde que decidió terminar su relación con El Trece, dando por finalizado su exitoso LAM a fines de diciembre pasado para apostar a nuevos desafíos, Ángel de Brito es uno de los nombres más requeridos por los medios. Y aún estando fuera de pantalla, siempre es noticia: sea por sus bombazos o simplemente por sus filosos comentarios. Y en las últimas horas apuntó directo contra Fabián Doman y su flamante debut en Momento D.

Lo cierto es que a minutos de comenzado el nuevo ciclo comandado por el ex Intratable en el canal del solcito, muchos fueron los usuarios de Twitter que alertaron a De Brito de la curiosa similitud de la escenografía del nuevo programa con su histórica Los Ángeles de la mañana. Uno de los primeros fue el usuario El Laucha, muy activo en la red social del pajarito, que arrobó al periodista con una imagen del nuevo programa y le avisó "Mirá... LAAAAAAAM".

de brito tw ratas.jpg

La respuesta del periodista de espectáculos no se hizo esperar, y disparó "Qué ratas" retuiteando el mensaje bastante gráfico por cierto. Pero ése no fue el único. Porque Ángel de Brito tiene su fandom que lo sigue las 24 horas y lo defiende a capa y espada. Así, otro usuario detalló "Es la misma escenografía que #LAM, las plataformas donde hay una banqueta y los sillones son las mismas nada más que las pintaron. Y los sillones también, le cambiaron el color", y Ángel volvió a retuitear el posteo con la sintética pero letal frase "DO-LAM".

de brito tw do lam.jpg

En tanto, desde Estados Unidos donde está de vacaciones desde fines de diciembre, la ex angelita Yanina Latorre también recogió el guante y no dejó pasar el detalle. "Es un deja vu o ¿nos afanaron la escenografía? Qué feo ¿no?" disparó la mujer de Diego Latorre. Y por supuesto el conductor no dudó en republicarlo como para que siga quedando en evidencia la grosera copia escenográfica.

Angel de Brito tw doman 1.jpg

Por si alguien no recuerda cómo era la escenografía de Los Ángeles de la mañana, el programa que Ángel de Brito condujo en las mañanas de El Trece durante unas 6 temporadas, aquí una imagen de LAM: