La figura que rechazó ser jurado del nuevo ciclo de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora

En una nota con LAM (América TV), Tinelli anticipó que pronto anunciará novedades sobre el formato.

"Hay un par de figuras internacionales, que van a estar, y una figura local, que va a ser una bomba. Es muy conocida y mediática", lanzó el animador.

En el piso de LAM, las angelitas debatieron acerca del nombre de la "bomba" local que quiere Tinelli.

"En algún momento la llamaron a Tini Stoessel", comentó Ángel de Brito.

Yanina Latorre reveló que la convocatoria existió, pero la estrella de la música rechazó la propuesta.

"La contactaron, pero dijo que no porque no tiene espacio en la agenda. No tiene tiempo para grabar", mencionó la angelita.

Un integrante de la familia Fort quiere participar en el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora

Thomás Fort quiere participar en Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli que saldrá al aire en agosto por la pantalla del Trece.

El miembro más desconocido de la mediática familia Fort habló con Socios del espectáculo sobre sus aspiraciones artísticas y del casting al que se presentó para ser seleccionado en el reality.

“Yo creo que me fue bien. Tengo un poco de nervios, pero dentro todos te reciben cálidamente”, comentó Thomás.