La firme postura de Elba Marcovecchio sobre la guerra judicial entre Ángel de Brito y Susana Roccasalvo

Embed

En una nota con Intrusos (América TV), Elba dio su mirada sobre el enfrentamiento entre los periodista. "Susana es una señora. Tiene muchos códigos y la quiero mucho. Ángel es una persona que también tiene muchos códigos", sostuvo la mujer de Lanata.

La abogada remarcó que no entiende por qué aún no han podido resolver sus diferencias. "Es una picardía que no se puedan sentar y resolver el tema".

Puntualmente, sobre el motivo que generó la demanda de Roccasalvo, Elba añadió: "Lo que pasa es que hay que ver una cuestión de contexto. Hay cuestiones de significado y la significación, el contenido que vos le estás dando a la palabra. No es lo mismo que a alguien lo tildes de 'boludo', pero lo llames coloquialmente de esa manera".

Por último, la abogada se lamentó por la falta de ánimo de conciliación entre Ángel y su colega. "Los dos son buenas personas. Es una pena que siga el conflicto", cerró.

image.png

Susana Roccasalvo habló con LAM tras el encuentro con Ángel de Brito

El sábado, en la entrega de los premios Martín Fierro de Radio, Ángel de Brito tuvo un tenso intercambio de opiniones con Susana Roccasalvo.

Cuando terminó la ceremonia, el cronista de LAM se acercó a la conductora para preguntarle por el encuentro con su colega. "No puedo hablar en América TV. No me dejan", respondió la rubia.

Embed

"¿Se amigaron?", le preguntó el notero. "No. Se lo dije a él. Nos vamos a encontrar, según lo que me dijo él", precisó la figura de El Nueve.

Al finalizar, Roccasalvo reiteró que el asunto se resolverá a puertas cerradas. "No me enojo. El tema lo voy a arreglar con él cuando me llame. Tomaremos un café", concluyó.